Hôm nay (5/1), TAND TP Hà Nội đưa 18 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng, xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Theo cáo buộc, các bị cáo Hoàng Quang Thịnh (SN 1990, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), Nguyễn Văn Minh (SN 1989) và La Khắc Minh (SN 1992, cùng là Phó Tổng Giám đốc) với vai trò lãnh đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty trong hệ thống, đã bàn bạc, thống nhất chủ trương góp vốn, thành lập Công ty Nature Made để sản xuất thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

Quá trình hoạt động, các bị cáo đưa ra yêu cầu giảm giá thành sản xuất từ 15–20% nhằm tăng lợi nhuận. Thực hiện chỉ đạo này, các bị cáo khác trong công ty đã xây dựng công thức sản xuất không bảo đảm hàm lượng dinh dưỡng so với hồ sơ đăng ký, tự công bố sản phẩm; đồng thời tự ý thay đổi, cắt giảm nguyên liệu, thành phần để hạ giá thành.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Thậm chí, các bị cáo không thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu dinh dưỡng; sử dụng Phiếu kết quả kiểm nghiệm khống của Công ty Avatek và Công ty TSL. Dù đã được nhân viên báo cáo kết quả kiểm nghiệm không đạt yêu cầu chất lượng, các bị cáo vẫn tiếp tục chỉ đạo sản xuất, đưa ra thị trường 26 sản phẩm được xác định là hàng giả.

Cáo trạng xác định, Công ty Nature Made đã sản xuất, tiêu thụ 4.543.150 lon/hộp/gói của 26 loại sản phẩm giả, thu về hơn 417 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản trích quỹ là hơn 73 tỷ đồng.

Đối với các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding, tổng cộng đã bán ra thị trường 4.257.604 lon/hộp/gói của 22 loại sản phẩm giả, thu về hơn 2.018 tỷ đồng (tính theo giá bán trung bình của từng sản phẩm). Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp từ doanh thu của 22 loại sản phẩm giả này là hơn 319 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Hoàng Quang Thịnh được xác định hưởng lợi hơn 63 tỷ đồng, gồm hơn 21 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất hàng giả của Công ty Nature Made và hơn 41 tỷ đồng từ việc tiêu thụ hàng giả của các công ty thuộc hệ thống Z Holding.

Lời khai của Chủ tịch Công ty cổ phần Z Holding

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Hoàng Quang Thịnh thừa nhận nội dung cáo buộc. Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding khai nhận đã chỉ đạo, hướng dẫn các công ty thành viên trong việc hạch toán kế toán, kê khai, báo cáo thuế. Tuy nhiên, đối với hoạt động sản xuất tại Công ty Nature Made, bị cáo cho biết không nắm rõ toàn bộ quá trình do doanh nghiệp này có bộ máy lãnh đạo riêng và hoạt động tương đối độc lập với Công ty Z Holding.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc có được thông báo liên quan đến các sản phẩm không bảo đảm chất lượng hay không, bị cáo Thịnh trình bày rằng trong năm đầu tiên, bị cáo không nắm được thông tin này. Đến cuối năm 2024, khi nhận được phản ánh về việc một số sản phẩm không đạt chất lượng, bị cáo tỏ ra bất ngờ và đã chỉ đạo dừng sản xuất. Trên thực tế, các sản phẩm nêu trên đã tạm dừng sản xuất trong một thời gian.

Theo bị cáo Thịnh, do không hiểu biết đầy đủ về pháp luật, chưa ý thức được hành vi trên có dấu hiệu vi phạm hình sự, cho rằng nếu có sai phạm thì chỉ bị xử lý hành chính hoặc thu hồi giấy phép. Bị cáo cũng cho biết, ngay cả con của mình cùng người thân, bạn bè vẫn đang sử dụng các sản phẩm sữa của công ty, bởi các sản phẩm này không đạt chỉ tiêu dinh dưỡng nhưng không chứa chất cấm. Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai, song khẳng định không vì lợi nhuận mà bất chấp hậu quả.

Trong vụ án này, ngoài tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, bị cáo Hoàng Quang Thịnh còn bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”.

Đối với cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Thịnh khai rằng bản thân và bộ phận kế toán – tài chính nhận thức được việc làm của mình là chưa đúng nên trong giai đoạn 2022–2023, công ty đã tiến hành điều chỉnh, khắc phục. Bị cáo trình bày, Công ty Z Holding có tốc độ tăng trưởng nhanh, trong khi năng lực quản lý không theo kịp, dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh ngoài tầm kiểm soát. “Bị cáo mong muốn làm đúng, vừa làm vừa học, nhưng có những nội dung vượt quá khả năng quản trị của mình”, bị cáo Thịnh khai tại tòa.

Liên quan đến cáo buộc Rửa tiền, bị cáo Thịnh cho biết ban đầu chưa hiểu rõ khái niệm và bản chất của hành vi này. Sau khi được cơ quan điều tra giải thích, trao đổi, bị cáo đã nhận thức rõ hơn về nội dung cáo buộc nói trên.