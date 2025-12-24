Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra hai vụ án gồm: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và vụ án Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Đáng chú ý, nhiều đại gia bị đề nghị truy tố trong cả hai vụ án trên. Liên quan đến vụ án Giả mạo trong công tác, đến nay CQĐT đã làm rõ 42/655 công ty, cá nhân trung gian môi giới làm Phiếu kết quả thử nghiệm giả tại Công ty TSL và Công ty Avatek.

Trong số này có Công ty CP Dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosi (Công ty Fosi), do ông Trần Quang Hải làm giám đốc. Theo kết luận điều tra, ông Hải đã trao đổi, thống nhất với nhân viên Công ty TSL và Công ty Avatek về việc: khi khách hàng của Công ty Fosi có nhu cầu làm nhanh để có kết quả thử nghiệm, hai công ty này sẽ lập Phiếu kết quả thử nghiệm mà không cần gửi mẫu sản phẩm; hoặc có gửi mẫu nhưng kiểm nghiệm nhanh, không tiến hành thử nghiệm; thậm chí chỉnh sửa kết quả thử nghiệm thực tế để đạt các chỉ số theo yêu cầu của Công ty Fosi.

Kết quả điều tra xác định, giai đoạn 2020–2023, Công ty TSL đã phát hành 2.621 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho khách hàng của Công ty Fosi, thu hơn 3,1 tỷ đồng phí kiểm nghiệm; ông Trần Quang Hải được hưởng chiết khấu hơn 591 triệu đồng.

Từ năm 2023–2025, Công ty Avatek tiếp tục phát hành 2.972 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho khách hàng của Công ty Fosi, thu hơn 2,5 tỷ đồng phí kiểm nghiệm; ông Hải được hưởng chiết khấu hơn 900 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án Đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, ông Trần Quang Hải bị truy tố về tội Đưa hối lộ. Theo cáo buộc, trong quá trình làm thủ tục đăng ký công bố sản phẩm, ông Hải đã chuyển hơn 5,4 tỷ đồng cho các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm để nhờ hướng dẫn, tạo điều kiện trong việc cấp Giấy tiếp nhận, hạn chế việc phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Cơ quan điều tra xác định, một trong những khách hàng của Công ty Fosi liên quan đến nhóm sản xuất kẹo Kera.

Chủ doanh nghiệp hai lần “vướng tội”

Công ty CP Dược phẩm Novaco do ông Phạm Đức Thuận làm Chủ tịch HĐQT. Ban điều hành doanh nghiệp gồm ông Nguyễn Quang Hưng giữ chức Tổng giám đốc từ năm 2011 đến 9/2022; ông Nguyễn Văn Lực làm Tổng giám đốc từ 9/2022 đến nay; và ông Vũ Văn Tọa là Giám đốc chi nhánh Novaco TPHCM.

Kết quả điều tra xác định, giai đoạn 2020–2023, Công ty TSL đã phát hành 919 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho Công ty CP Dược phẩm Novaco và khách hàng của công ty này, thu hơn 744 triệu đồng phí kiểm nghiệm; Công ty Novaco được hưởng chiết khấu hơn 98 triệu đồng.

Từ năm 2023–2025, Công ty Avatek tiếp tục phát hành 28 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho Công ty Novaco và các khách hàng liên quan.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, các ông Phạm Đức Thuận, Nguyễn Quang Hưng và Vũ Văn Tọa bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, Công ty Novaco có ngành nghề chính là kinh doanh thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm và cung cấp dịch vụ công bố sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Do có mối quan hệ quen biết từ trước với Đinh Quang Minh – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm (thuộc Cục ATTP), khi thực hiện dịch vụ công bố sản phẩm tại Cục ATTP, ông Thuận đã liên hệ nhờ ông Minh tạo điều kiện trong khâu thẩm xét hồ sơ, đồng thời đề nghị cho nhân viên Công ty Novaco trực tiếp liên hệ để được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục.

Từ năm 2019–2021, các ông Phạm Đức Thuận, Nguyễn Quang Hưng và Vũ Văn Tọa bị cáo buộc đã chỉ đạo bộ phận kế toán chuyển tổng cộng hơn 3,8 tỷ đồng cho Đinh Quang Minh.

Ngoài ra, trong vụ án Đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, một nữ đại gia khác là Trần Thị Quỳnh Trang cũng bị nhắc tên. Theo kết luận điều tra, bà Trang bị cho là người đưa hối lộ nhiều nhất, với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng trong giai đoạn 2018–2024, nhằm được hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện cấp Giấy tiếp nhận, Giấy xác nhận.

Trong vụ án thứ hai, bà Trần Thị Quỳnh Trang bị xác định đã trao đổi, thống nhất với nhân viên Công ty TSL và Công ty Avatek để lập Phiếu kết quả thử nghiệm mà không cần gửi mẫu sản phẩm, hoặc có gửi mẫu nhưng kiểm nghiệm nhanh, không thực hiện thử nghiệm.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 11/2020 đến tháng 9/2023, Công ty TSL đã phát hành 3.673 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho khách hàng của bà Trang, thu hơn 1,8 tỷ đồng phí kiểm nghiệm; bà Trang được hưởng chiết khấu hơn 310 triệu đồng.

Từ tháng 5/2023 đến tháng 11/2024, Công ty Avatek tiếp tục phát hành 2.403 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho khách hàng của bà Trang, thu hơn 1 tỷ đồng phí kiểm nghiệm; nữ đại gia này được hưởng chiết khấu hơn 231 triệu đồng.