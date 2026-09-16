Vụ việc đáng lo ngại này được kênh YouTube Car Wizard chia sẻ khi thợ máy David Long kiểm tra chiếc Ford Expedition XLT Max đời 2019 sử dụng động cơ V6 EcoBoost 3.5L tăng áp kép. Mặc dù chiếc SUV này mới chạy hơn 135.000km nhưng đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng ở hệ truyền động.

Chiếc xe Ford Expedition gặp sự cố hộp số dù vừa mới thay thế hộp số mới chưa lâu. Ảnh: Car Wizard

Theo chủ xe Ford, chiếc xe đã phải thay hộp số nguyên bản tại đại lý khi vừa qua mốc 100.000km. Và giờ đây, hộp số mới thường xuyên tăng nhiệt độ bất thường. Ông theo dõi thông số qua ứng dụng và lo ngại bộ phận này đang lặp lại sự cố của hộp số cũ. Điều đó có nghĩa là hộp số thay thế chỉ chạy được khoảng 32.000km trước khi bắt đầu có dấu hiệu trục trặc.

Kết quả kiểm tra khiến tình hình trở nên đáng lo ngại. Khi xả dầu hộp số, David Long phát hiện dầu cũ gần như đen kịt, có mùi khét nồng nặc. So với dầu mới màu đỏ tươi, dầu cũ cho thấy dấu hiệu chịu nhiệt và suy giảm chất lượng nghiêm trọng.

Chủ xe sau đó yêu cầu lắp chảo dầu hộp số mới có cánh tản nhiệt, đồng thời thay dầu hộp số với hy vọng kéo dài thời gian sử dụng. Nhưng chuyên gia sửa chữa ô tô cảnh báo rằng việc sửa đổi hộp số có thể làm mất hiệu lực bảo hành còn lại.

Thợ máy cho biết khi xả dầu hộp số, dầu cũ gần như đen kịt, có mùi khét nồng nặc. Ảnh: Car Wizard

Tuy nhiên, chủ xe dường như đã chịu hết nhẫn nại và quyết định chấp nhận rủi ro bởi mục tiêu trước mắt chỉ là giúp chiếc Expedition tiếp tục vận hành thêm một thời gian.

Theo Car Wizard, đại lý từng lắp hộp số thay thế có thể đã đổ quá nhiều dầu. Sau đó, một gara khác điều chỉnh lại mức dầu, nhưng David Long cho rằng hư hỏng có thể đã xảy ra trước đó.

Ông David Long nhận định hộp số có thể sớm hỏng hoàn toàn. Trường hợp này cho thấy việc thay hộp số không đồng nghĩa với chấm dứt rủi ro, đặc biệt khi nguyên nhân hư hỏng ban đầu chưa được xác định rõ.

Với chủ xe Ford Expedition, câu chuyện cũng là lời nhắc về tầm quan trọng của việc kiểm tra nhiệt độ, mức dầu và lịch sử sửa chữa hộp số sau khi thay thế. Những dấu hiệu như dầu cháy đen, mùi khét hoặc nhiệt độ tăng bất thường không nên bị bỏ qua.

Theo Motorbiscuit

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!