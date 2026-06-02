Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, sau 1 ngày cả nước chuyển sang phân phối xăng E10, mức tiêu thụ cơ bản tương đương với xăng khoáng trước đây.

Cụ thể, mức tiêu thụ xăng sinh học của toàn hệ thống trên cả nước khoảng 29.000 m3/ngày (lượng xăng tiêu thụ trung bình 32.000 m3/ngày) do vẫn còn một số cửa hàng tiêu thụ nốt lượng tồn xăng khoáng còn lại.

Các cửa hàng bán E10 được niêm yết giá đầy đủ theo quy định và từ thời điểm phân phối thử nghiệm tháng 8/2025 đến nay, giá xăng E10 luôn thấp hơn giá xăng khoáng cùng loại.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ, việc xây dựng và triển khai lộ trình phối trộn và phân phối xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc nhằm giúp người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm có giá hợp lý, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đồng thời, việc này cũng góp phần giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển nông nghiệp trong nước.

Thời gian qua, lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 được người dân, doanh nghiệp và xã hội hết sức quan tâm.

Ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu phải thống nhất vai trò, ý nghĩa của việc triển khai xăng sinh học E10, loại nhiên liệu được phối trộn 90% xăng khoáng và 10% ethanol được sản xuất chủ yếu từ các nguồn nguyên liệu nông nghiệp như ngô, mía, sắn.

Vì vậy, việc triển khai sử dụng xăng E10 là chủ trương đúng đắn, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia.

"Điều quan trọng nhất trong chủ trương, chính sách chuyển đổi sang xăng E10 là hướng tới tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, người tiêu dùng và doanh nghiệp. Việc triển khai xăng E10 không chỉ góp phần giảm phát thải, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu mà còn giảm giá bán. Qua quá trình triển khai thời gian qua, xăng E10 cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và bảo đảm an toàn", Phó Thủ tướng thường trực nêu.

Xăng sinh học E10 đã được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng rộng rãi trong thời gian dài như: Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Thái Lan, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia khác. Tại nhiều nước, xăng E10 đã trở thành nhiên liệu tiêu chuẩn trên thị trường từ nhiều năm trước, thậm chí có những nước đã sử dụng xăng E20.

Thực tiễn quốc tế cho thấy, các phương tiện được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, việc sử dụng xăng E10 không phát sinh các vấn đề kỹ thuật khi bảo đảm chất lượng nhiên liệu và tuân thủ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Các quốc gia triển khai thành công đều thực hiện đồng bộ các giải pháp về tiêu chuẩn, chất lượng, hạ tầng phối trộn, hệ thống phân phối và công tác truyền thông hướng dẫn người tiêu dùng.

Từ tháng 8/2025, Bộ Công Thương đã cùng các cơ quan chức năng và doanh nghiệp tổ chức triển khai thí điểm tại một số địa bàn như thủ đô Hà Nội, TPHCM, TP Hải Phòng nhằm đánh giá thực tế về chất lượng phối trộn, phản ứng của phương tiện, thị hiếu người tiêu dùng.

Mọi chính sách phải bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng thường trực chỉ ra một số hạn chế. Trước hết công tác thông tin, tuyên truyền về xăng sinh học E10 còn chưa thực sự đầy đủ, rõ ràng, kịp thời và thống nhất. Một số thông tin về khả năng tương thích của phương tiện đối với xăng E10 chưa được giải thích cụ thể, dẫn đến tâm lý băn khoăn của một bộ phận người dân.

Các nội dung như nhóm phương tiện nào không phù hợp hoặc cần lưu ý khi sử dụng E10, phương tiện không tương thích thì cần sử dụng loại nhiên liệu nào, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, nhà sản xuất phương tiện, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong trường hợp phát sinh vấn đề kỹ thuật liên quan đến nhiên liệu chưa được truyền tải đầy đủ đến người tiêu dùng.

Bộ Công Thương, các bộ, ngành liên quan cần đẩy mạnh truyền thông chính sách để người dân, doanh nghiệp có thông tin đầy đủ, thống nhất và hiểu rõ.

Ngày đầu bán xăng E10 trên toàn quốc. Ảnh: Thạch Thảo

Phó Thủ tướng thường trực chỉ đạo khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của xăng E10; công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích của phương tiện giao thông và các biện pháp bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng thường trực lưu ý chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng.

"Quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. Mọi chính sách của chúng ta cũng phải nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng", Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các hiệp hội, nhà sản xuất phương tiện xây dựng danh mục hướng dẫn cụ thể đối với nhóm phương tiện có thể sử dụng xăng E10, xác định rõ các trường hợp đặc thù không phù hợp hoặc cần lưu ý khi sử dụng xăng E10...

Bộ Công Thương phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu, phối trộn, bảo đảm đúng quy chuẩn. "Không để khâu phối trộn làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm xăng sinh học, ảnh hưởng đến người tiêu dùng", Phó Thủ tướng thường trực chỉ đạo.

Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, các địa phương và doanh nghiệp theo dõi tình hình triển khai xăng sinh học E10.