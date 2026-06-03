Sáng 3/6, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội nước ta.

Không để tăng giá đột biến

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, chỉ số này tăng hơn 9%, cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2021, trong đó chế biến, chế tạo tăng gần 9,5%.

Một điểm sáng nữa trong bức tranh kinh tế là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng hơn 11%, cao nhất từ năm 2024 đến nay. Khách quốc tế đạt gần 11 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 15%. Sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng khá.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính cho rằng cần lưu ý ảnh hưởng của El Nino, thời tiết cực đoan, nắng nóng, hạn mặn, mưa lũ… chi phí phân bón, vật tư nông nghiệp ở mức cao.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Về lạm phát và nguồn cung xăng dầu, điện, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,3% so với tháng trước, thấp nhất trong 3 tháng gần đây. Tuy nhiên, tháng 5 tăng 5,6% so với cùng kỳ, bình quân 5 tháng tăng 4,31%.

Giá xăng dầu trong nước được điều hành ở mức thấp so với khu vực, giúp ổn định giá cả. Nguồn cung xăng dầu đến hết tháng 5 cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Bộ Tài chính khuyến nghị việc điều chỉnh giá điện, giáo dục, y tế trong năm 2026 cần tính toán kỹ lưỡng để tránh tác động cộng hưởng lên mặt bằng giá. Đồng thời, Bộ trưởng cho biết cần tăng cường quản lý giá cả, không để tăng giá đột biến trong mùa cao điểm, mưa bão.

Ngoài ra, Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Công Thương làm việc với các tập đoàn liên quan để rà soát lại, nâng kế hoạch sản lượng sản xuất và khai thác; chủ động các kịch bản điều tiết nguồn điện, không để thiếu điện cho sản xuất và cho tăng trưởng hai con số.

Vốn FDI đăng ký ước đạt trên 24 tỷ USD, tăng 33,4%; vốn thực hiện đạt 9,75 tỷ USD, tăng 9,6%. Nhiều dự án quy mô lớn được cấp phép tại Thái Nguyên, Nghệ An, Tây Ninh… Bộ Tài chính kiến nghị các địa phương tập trung hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thủ tục, triển khai dự án.

Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; triển khai nhiều giải pháp đột phá để bảo vệ môi trường; chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ. Công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được đẩy mạnh.

Kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Bộ đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, địa phương đẩy nhanh giải ngân đầu tư công gắn với nâng cao hiệu quả đầu tư công, đặc biệt 12 bộ, địa phương đang giải ngân thấp, chưa giải ngân và các dự án trọng điểm.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, các Phó Thủ tướng: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu tham dự phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Về sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu, từng bộ, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước bám sát kịch bản, xác định rõ dư địa để thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là 22 địa phương có sản xuất công nghiệp thấp hơn kịch bản.

Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện cho tăng trưởng, xúc tiến thương mại theo từng ngành hàng, thị trường và theo dõi sát để xử lý vấn đề nhập siêu.

Bộ VH-TT-DL có giải pháp thu hút khách quốc tế, đặc biệt là du khách từ châu Á; kích cầu du lịch nội địa dịp hè gắn với tiêu dùng.

Về việc điều hành giá cả, Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan, địa phương phối hợp làm tốt công tác quản lý giá cả, thị trường, điều tiết cung-cầu; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, trục lợi, tăng giá bất thường, bảo đảm kiểm soát theo kịch bản đề ra.

Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, Bộ Công Thương đánh giá kỹ lộ trình tăng giá dịch vụ y tế, giáo dục, giá điện gắn với kịch bản lạm phát.

Đồng thời, Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, cơ quan tập trung các nhiệm vụ, nhất là tháo gỡ vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư, phát triển thị trường tài chính, tín dụng, thị trường vốn…

Trong các lĩnh vực như văn hóa, xã hội, an sinh, phòng chống thiên tai, bão lũ thì Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các địa phương cần theo dõi ảnh hưởng của lạm phát đến người dân, người nghèo, dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả; bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu...