Những cảm xúc ở Munich

Hai nhóm cổ động viên tiễn các cầu thủ như những người hùng. Khán đài Bayern Munich đứng dậy từ đầu đến cuối trận để tri ân đội bóng bị loại, với sự biết ơn dành cho những cầu thủ đã vượt lên trên nghĩa vụ nghề nghiệp để tạo nên hình ảnh khó quên.

Một bức tranh dữ dội của lòng quả cảm, vẻ đẹp và sự cống hiến, được dệt nên cùng các đối thủ đến từ Paris.

Phía đội chiến thắng, 4.000 CĐV PSG hát vang không ngừng, dõi theo Luis Enrique trong bộ đồ đen kín mít, liên tục siết chặt nắm tay trong cơn cực điểm hạnh phúc.

Enrique ôm lấy Ousmane Dembele, Marquinhos và Willian Pacho – những thủ lĩnh của hàng công hay nhất thế giới tại Paris và cũng là những “ông trùm” của hàng thủ xuất sắc nhất ở đêm Munich.

PSG sẽ chơi trận chung kết Champions League thứ 2 liên tiếp vào ngày 30/5 tại Budapest, nơi Arsenal của Mikel Arteta đang chờ sẵn.

Allianz Arena rung chuyển bởi tiếng hò reo của hàng vạn người, vẫn còn bị ám ảnh bởi trận cầu 5-4 lượt đi.

Đám đông, cùng các cầu thủ trên sân, như bị cuốn theo cơn lốc cảm xúc khi mới hơn 2 phút, Pacho chuyền bóng cho Khvicha Kvaratskhelia bằng sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc.

Laimer lao ra áp sát cầu thủ người Georgia đúng lúc anh bật tường với Fabian Ruiz, khiến lớp pressing bị phá vỡ. Kvaratskhelia bứt tốc phía sau hậu vệ cánh, còn Dayot Upamecano đuổi theo trong vô vọng.

Có đủ thời gian để lựa chọn, Kvaratskhelia căng ngang cho Dembele ở cột hai. Nỗ lực lui về của Stanisic và Tah là vô ích.

Quả bóng vàng 2025 dứt điểm tung lưới Manuel Neuer, khiến khán đài chủ nhà chìm trong thứ âm thanh trầm đục của một đám đông hoang mang. Kvaratskhelia đi vào lịch sử khi là người đầu tiên tham gia vào bàn thắng 7 trận liên tiếp ở giai đoạn knock-out Champions League.

Luis Enrique đã giữ đúng lời hứa. Thay vì co cụm bảo vệ lợi thế mong manh ở lượt đi, ông cho đội bóng tràn lên tấn công. PSG kiếm lời ngay từ đợt lên bóng đầu tiên, và cú đánh ấy tạo ra hiệu ứng dây chuyền.

Trước hết là về tâm lý. Bayern Munich nhanh chóng rơi vào tình thế phải ghi 3 bàn mới có thể lật ngược cục diện. Thứ hai, bàn thắng của Dembele đặt PSG vào trạng thái kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Dù thiếu Achraf Hakimi vì chấn thương, sự xuất hiện của Warren Zaire-Emery ở cánh phải vẫn giúp bộ ba Pacho – Marquinhos – Nuno Mendes trở thành hàng thủ đáng sợ nhất châu Âu trong các tình huống trực diện.

Nghệ thuật của Luis Enrique

Nếu ở thế trận pressing tầm cao họ đã cực kỳ hiệu quả, thì khi lùi sâu dưới sự che chắn của Vitinha, Joao Neves và Fabian Ruiz, PSG gần như bất khả xâm phạm. Một “boong-ke hữu cơ” mà cả 3 tiền đạo cũng hòa vào tự nhiên.

“Điều này cho thấy chúng tôi mạnh thế nào”, Pacho nói, sau những chỉ trích cho rằng trận 5-4 lượt đi xuất phát từ sai lầm phòng ngự hơn là sức mạnh tấn công.

“Tôi rời Paris với cảm giác mình có thể làm tốt hơn, điều đó giúp chúng tôi cải thiện khâu phòng ngự ở trận lượt về. Chúng tôi đến đây để chiến thắng”, Pacho tiếp tục.

“Sau bàn thắng của Kvaratskhelia, chúng tôi biết cách chịu đựng. Đội bóng này chứng minh rằng khi cần tấn công thì tất cả cùng tấn công, còn khi phải phòng ngự thì tất cả cùng phòng ngự”.

Nhiều năm rèn luyện đã củng cố niềm tin cho PSG. Quen với việc pressing tay đôi trong những tình huống rủi ro cao trên phần sân đối phương, đội bóng Pháp cho thấy khi lùi sâu thành khối thấp, họ còn trở nên kín kẽ hơn nữa.

Khi Bayern Munich dồn ép, điều mà Harry Kane, Luis Diaz và Michael Olise đối mặt không chỉ là “xe buýt hai tầng”, mà giống như một chiếc xe tải kéo rơ-moóc đôi. Ngay cả Dembele cũng pressing như một hậu vệ máu lửa, sẵn sàng bịt kín khe hở cuối cùng.

Hiệp đầu khép lại với chỉ 1 cú sút trúng đích của Bayern. Diễn biến trận đấu ngày càng chống lại “Hùm xám”.

Áp lực phải lội ngược dòng, cộng thêm sự thúc ép từ khán đài, khiến mỗi trở ngại trở thành một ngọn núi. Mỗi pha phản công của Kvaratskhelia lại hút cạn năng lượng của nhà vô địch Đức.

Nếu ở Paris, ưu thế kỹ thuật thuộc về đội cầm bóng, thì tại Munich, dưới gánh nặng lo âu và thời gian cạn dần, Olise và Luis Diaz bị cuốn vào một cuộc chiến không cân sức.

Màn đấu tay đôi giữa Olise và Nuno Mendes tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ bởi sự hoàn hảo trong cả phòng ngự lẫn rê dắt. Tương tự là cuộc chiến giữa Diaz và Marquinhos. Chuỗi đối đầu liên tục càng tôn vinh tinh thần tập thể của PSG.

Bàn thắng ở phút bù giờ của Harry Kane là không đủ. Anh bật khóc nức nở khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. PSG mạnh hơn và đang hướng đến danh hiệu Champions League khác.