Một kỳ World Cup đại thành công của tuyển Tây Ban Nha, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Luis de La Fuente. Sau 104 trận đấu diễn ra trên các sân cỏ nước Mỹ, Canada và Mexico, chiếc cúp vàng thế giới đã thuộc về đội xứng đáng nhất.

Trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng nay (20/7), Tây Ban Nha đã khuất phục Messi và Argentina, với chiến thắng 1-0, nhờ pha lập công của cầu thủ dự bị Ferran Torres ghi ở hiệp phụ (106’), sau đường kiến tạo của Nico Williams.

Tây Ban Nha lập kỷ lục mới ở World Cup, là nhà vô địch để thủng lưới ít bàn nhất - 1 bàn. Ảnh: EFE

Với kết quả này, Tây Ban Nha tái hiện kỳ tích từng làm được 16 năm trước - đồng thời là nhà vô địch châu Âu lẫn thế giới.

Bên cạnh việc ‘thâu tóm’ các danh hiệu cá nhân tại World Cup 2026: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (Cubarsi), Cầu thủ hay nhất giải (Rodri) và Thủ môn xuất sắc nhất, Tây Ban Nha cũng lập kỷ lục mới tại giải đấu: nhà vô địch có số bàn thua ít nhất.

Qua 8 trận đấu, Tây Ban Nha giữ sạch lưới 7 trận và chỉ để thua đúng 1 bàn - ở trận tứ kết gặp Bỉ. Người duy nhất buộc Unai Simons phải vào lưới nhặt bóng là Charles De Ketelaere, ở trận thắng 2-1 của ‘ La Roja’.

Với một Rodri chơi tuyệt hay ở tuyến giữa, điều phối và giữ nhịp trận đấu, Tây Ban Nha chơi vô cùng chắc chắn và hiệu quả. Bộ tứ nơi hàng thủ Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte và Cucurella thực sự khiến các CĐV của họ yên tâm và tự hào.

Điều đáng kể, trước khi lập kỷ lục mới ấn tượng này, chính Tây Ban Nha cũng đồng nắm giữ thành tích là nhà vô địch thủng lưới ít bàn nhất – 2 bàn, cùng Pháp (1998) và Italia (2006).

Đi cùng niềm vui ẵm cúp, các cầu thủ Tây Ban Nha cũng nhận được khoản thưởng khổng lồ từ FIFA – 50 triệu USD cho nhà vô địch World Cup 2026, trong khi đội á quân Argentina nhận 33 triệu USD.

Theo tờ AS, Rodri và các đồng đội sẽ nhận được 45% số tiền trên, theo thỏa thuận với LĐBĐ Tây Ban Nha. Cụ thể, 26 cầu thủ tham gia giải đấu, mỗi người nhận tương đương khoảng 940.000 USD trước thuế.

So với World Cup tại Qatar 4 năm trước, tiền thưởng cho nhà vô địch năm nay tăng lên 8 triệu USD.

(Nguồn VTV)