Sau một phiên bán tháo vào buổi sáng 26/12 khiến cả nhóm cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt giảm sàn, sức cầu mạnh hơn hỗ trợ giá cổ phiếu Vingroup (VIC), cổ phiếu Vincom Retail (VRE) và Vinhomes (VHM), qua đó giảm bớt áp lực trên thị trường nói chung.

Kết thúc phiên giao dịch 26/12, chỉ số VN-Index giảm 13,05 điểm (-0,7%) xuống 1.729,8 điểm. VN30-Index giảm 10,24 điểm (-0,52%) xuống 1.965,97 điểm. HNX30 thậm chí tăng điểm, trong khi HNX-Index giảm nhẹ.

Cổ phiếu VIC giảm 3.000 đồng xuống 155.000 đồng/cp, thay vì mức sàn 147.000 đồng/cp trong phiên sáng. Vinhomes (VHM) giảm 4.300 đồng xuống 110.000 đồng/cp.

Vincom Retail (VRE) giảm 250 đồng xuống 32.000 đồng/cp. Chỉ còn VPL vẫn giảm sàn 6.900 đồng xuống 92.100 đồng/cp, với dư mua trống trơn.

Khối ngoại vẫn bán ròng mạnh nhóm cổ phiếu họ Vin. Cụ thể, nhóm này bán hơn 4,1 triệu cổ phiếu VIC, trong khi mua gần 518.000 đơn vị; bán hơn 4,7 triệu cổ phiếu VHM, trong khi mua hơn 1,3 triệu đơn vị; bán gần 4,9 triệu cổ phiếu VRE, trong khi mua hơn 884 nghìn đơn vị.

Thanh khoản tăng mạnh thêm khoảng 30% so với phiên trước lên mức 35,6 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 1,3 tỷ USD).

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vẫn có những tín hiệu khá tích cực khi dòng tiền đổ vào.

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” bớt tiêu cực trong phiên chiều 26/12, sau khi đồng loạt giảm sàn buổi sáng cùng ngày và đã giảm sàn vào cuối phiên 25/12, trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup (VIC) xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam có quy mô 61 tỷ USD.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có tài sản giảm từ 30 tỷ USD xuống 27,2 tỷ USD. Ảnh: VIC

Tính tới 26/12, theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm khoảng 9% xuống còn 27,2 tỷ USD, xếp thứ 83 trên thế giới. Hôm 23/12, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 30 tỷ USD, xếp thứ 71 trên thế giới, vượt tỷ phú Jack Ma, người đang sở hữu 29,6 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại cổ phiếu Hòa Phát (HPG) của tỷ phú Trần Đình Long vững giá từ đầu tới cuối phiên. HPG là doanh nghiệp sẽ làm sắt chất lượng cao cho các dự án đường sắt cao tốc.

Cổ phiếu Sacombank tiếp tục tăng giá sau 2 phiên tăng trần sau khi ông Nguyễn Đức Thụy thôi làm Chủ tịch LPBank, chuyển làm CEO Sacombank.