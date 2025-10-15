Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc họp về một số nội dung chủ yếu chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ.

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp cho biết, Kỳ họp thứ 10 dự kiến khai mạc ngày 20/10/2025 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, quyết định khối lượng lập pháp nhiều nhất từ trước đến nay. Kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ, quyết định các vấn đề trọng đại quốc gia và đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự kiến Kỳ họp diễn ra từ ngày 20/10 đến 12/12, sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung, gồm 50 luật, 3 nghị quyết thuộc công tác lập pháp, 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Từ sau Kỳ họp thứ 9 đến nay, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội tiếp tục được nâng lên, thực chất, hiệu quả hơn, trong chỉ đạo lập chương trình kỳ họp, xác định các nội dung trọng tâm, ưu tiên và thẩm tra, hoàn thiện dự án, đề án, trình Quốc hội xem xét, thông qua, đạt được sự đồng thuận rất cao; tích cực triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, đưa pháp luật vào cuộc sống, tháo gỡ, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp, chuẩn bị các dự án, đề án từ sớm, từ xa, phục vụ cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội 15.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội chủ động chuẩn bị các hồ sơ tài liệu và tiếp thu kịp thời ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật, báo cáo, tài liệu trình Quốc hội, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng chuyên môn và tính thuyết phục cao, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quy trình soạn thảo và trình hồ sơ.

Chính phủ đã tổ chức 6 phiên họp chuyên đề pháp luật; Thường trực Chính phủ đã họp nhiều phiên. Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có 12 văn bản chỉ đạo kịp thời, cụ thể, phân công các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khẩn trương trực tiếp chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết, tài liệu, báo cáo trình Quốc hội tại Kỳ họp này.

Tại cuộc họp, các đại biểu tđạt được sự đồng thuận và thống nhất cao về Chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau cuộc họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội ngày 15/9/2025, đến nay Chính phủ đã trình 108/120 hồ sơ, tài liệu, cơ bản đã bảo đảm tiến độ trình Quốc hội. Trong đó có nhiều vấn đề mới, khó, nhất là đối với một số dự án luật, nghị quyết chuyên ngành nhằm tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc như đất đai, quy hoạch, giáo dục, chuyển đổi số, công nghệ cao, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, dân số, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững... Đến nay, còn 12 tài liệu đang được các Bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện theo ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp thứ 49, 50.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, chia sẻ, đạt được sự đồng thuận và thống nhất cao về Chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, phương hướng nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả Kỳ họp và những nội dung được thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao.

Khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cuộc họp rất hiệu quả; Quốc hội và Chính phủ đã phối hợp chuẩn bị từ sớm, từ xa cho Kỳ họp thứ 10 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cuộc họp rất hiệu quả; Quốc hội và Chính phủ đã phối hợp chuẩn bị từ sớm, từ xa cho Kỳ họp thứ 10. Những nội dung mà Chính phủ đã trình thì các cơ quan của Quốc hội đã phát huy trách nhiệm rất cao để thẩm tra với các cuộc họp liên tục; Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Chính phủ sớm trình các nội dung còn lại với tài liệu, hồ sơ đầy đủ, kỹ lưỡng, chất lượng.

Nêu rõ Kỳ họp thứ 10 diễn ra khoảng 40 ngày và có thể kéo dài hơn, hai bên đã thống nhất việc bố trí chương trình Kỳ họp khoa học, chặt chẽ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục xác định tiến độ, người chịu trách nhiệm rõ ràng với các nội dung của Kỳ họp; tập trung ưu tiên, tránh dàn trải trong thảo luận tại tổ và tại hội trường, tiếp thu, giải trình phải rõ ràng; tăng cường thảo luận, phản biện, lắng nghe đa chiều để tiếp thu, giải trình bảo đảm chính xác, thuyết phục, chất lượng, nhất là những vấn đề còn ý kiến khác nhau; tăng cường hiệu quả hơn nữa cơ chế liên thông giữa Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương để bảo đảm vai trò cầu nối giữa lập pháp và hành pháp; tăng cường số hóa, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, tăng cường minh bạch, xây dựng Quốc hội số, hướng tới Quốc hội thông minh; các cơ quan, các đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm để thông qua các nội dung với đồng thuận cao.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành tốt 9 kỳ họp bất thường, 9 kỳ họp thường kỳ và Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Kỳ họp sẽ tiếp tục là một kỳ họp lịch sử, sẽ thành công với sự phối hợp, chung sức, đồng lòng, cộng đồng trách nhiệm giữa Quốc hội và Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Kỳ họp sẽ tiếp tục là một kỳ họp lịch sử, thành công với sự phối hợp, chung sức, đồng lòng, cộng đồng trách nhiệm giữa Quốc hội và Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thời gian qua đã luôn đồng hành, chia sẻ, tạo mọi điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong việc xem xét, thông qua các cơ chế, chính sách quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đạt được rất nhiều kết quả nổi bật trong bối cảnh khó khăn, thách thức, với tinh thần tất cả vì nhân dân, vì đất nước.

Thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với yêu cầu rất cao, đáp ứng được yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Quốc hội, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thời gian qua đã luôn đồng hành, chia sẻ, tạo mọi điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đánh giá cao việc chuẩn bị của Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, nhất là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, với tinh thần là đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, đã quyết tâm rồi quyết tâm cao hơn nữa, đã hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn nữa, đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn và khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan chủ trì xây dựng các hồ sơ, tài liệu, các Phó Thủ tướng phụ trách tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm trong công việc được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chủ động, phối hợp tích cực, nhịp nhàng, từ sớm, từ xa với các cơ quan của Quốc hội; đồng thời khẩn trương trong việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội. Thủ tướng cũng lưu ý các cơ quan cần khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị để phát huy hiệu quả nhanh nhất.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương phối hợp tích cực với Văn phòng Quốc hội triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tốt nhất công tác phục vụ Kỳ họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương phối hợp tích cực với Văn phòng Quốc hội triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tốt nhất công tác phục vụ Kỳ họp; yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng các bộ tham gia đầy đủ các phiên họp, trao đổi, giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu cho các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội về những vấn đề đại biểu Quốc hội và dư luận quan tâm thuộc lĩnh vực phụ trách.

Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan được phân công thay mặt Chính phủ trình bày các tờ trình, báo cáo, giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội mà vắng mặt trong Kỳ họp, do tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ để phân công đồng chí khác thay, đồng thời thông tin, báo cáo lại Quốc hội kịp thời.

Theo VGP