Theo tờ trình của Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, dự thảo luật khắc phục khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các quy định về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định hiện hành.

Theo đó, các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập gồm: Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên; Thanh tra Chính phủ; TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Về tài sản, thu nhập phải kê khai, dự thảo luật quy định tăng giá trị tài sản kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và thời giá hiện nay có nhiều thay đổi.

Cụ thể, tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim loại quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác mà mỗi loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai.

Dự thảo luật quy định tăng giá trị tài sản, mức thu nhập khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng cho phù hợp với thực tế và tạo được sự ổn định trong thời gian dài, đồng thời bảo đảm tính thống nhất với mức tăng giá trị tài sản phải kê khai lên khoảng 3 lần (từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng).

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành với việc nâng mức kê khai giá trị tài sản, thu nhập từ 50 triệu lên 150 triệu đồng đối với kim loại quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác; nâng mức biến động trong năm phải kê khai từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng.

Ủy ban cho rằng, việc điều chỉnh mức tăng này để phù hợp với thực tiễn kinh tế - xã hội, tập trung vào kiểm soát việc kê khai tài sản có giá trị lớn, giảm thủ tục hành chính không cần thiết. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị không quy định cứng các mức tiền trong luật mà giao Chính phủ quy định cụ thể để linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quốc hội

Dự thảo luật quy định bắt buộc tất cả doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước phải ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy, quy định này có thể dẫn đến tăng thêm thủ tục, chi phí, ảnh hưởng tới việc thực hiện chủ trương của Đảng về khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Do đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng tác động của việc sửa đổi, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng và thực tiễn hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy còn một số nội dung khác cần được tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi để thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Đó là việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; đưa việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập vào tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu; việc xử lý tài sản kê khai không trung thực, tài sản tăng thêm không giải trình được nguồn gốc; về trách nhiệm giải trình...

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu ý kiến, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đề nghị cân nhắc khi bắt buộc khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Bà cho rằng, đây là vấn đề quan trọng, có tác động lớn tới cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài ra, việc điều chỉnh có ảnh hưởng tới kết cấu, tính thống nhất của luật ở một số nội dung về phòng, chống tham nhũng đối với khu vực ngoài nhà nước.

Về tài sản thu nhập phải kê khai và biến động tài sản phải kê khai, bà Nga bày tỏ tán thành nhưng đề nghị làm rõ căn cứ chọn mức 150 triệu đồng và 1 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, khi tiếp xúc cử tri, người dân đã nói rằng tham nhũng không còn xử lý nhẹ mà xử rất nghiêm kể cả cán bộ cấp cao, "không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng". Việc này tạo được lòng tin cho nhà đầu tư nước ngoài, lòng tin trong nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong chỉ số năng lực cạnh tranh ở các địa phương cũng phải dựa vào công tác phòng, chống tham nhũng để kêu gọi đầu tư dự án, "làm sao trải thảm đỏ cho nhà đầu tư, người ta đi mà không đạp gai, đạp đinh".

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường phát hiện và xử lý, tập trung thu hồi tài sản. Ông nêu gần đây có những vụ án, vụ việc thu hồi được tài sản và xử lý nhân văn. Ông cũng lưu ý cần đảm bảo tính độc lập của các cơ quan trong phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tham khảo kinh nghiệm, luật pháp của các nước.