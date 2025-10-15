Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay cho ý kiến về báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển năm 2026.

Dự kiến tăng trưởng GDP đạt 10%, GDP bình quân đầu người 5.400-5.500 USD

Báo cáo về tình hình năm 2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tình hình KTXH tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết lĩnh vực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trình bày báo cáo

Theo ông, nước ta dự kiến đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu KTXH chủ yếu giai đoạn 2021-2025, xấp xỉ đạt 2 chỉ tiêu, 2 chỉ tiêu chưa đạt. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nước ta đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội, tạo thế, tạo đà, tạo lực cho phát triển cao hơn.

Riêng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, năm 2021 chỉ đạt 2,55% do tác động của đại dịch Covid-19, bốn năm còn lại giai đoạn 2022-2025 ước đạt 7,2%, vượt chỉ tiêu đề ra. Tính chung cho cả giai đoạn 2021-2025 bình quân 6,3%, xấp xỉ mục tiêu đề ra (6,5-7%).

Về kế hoạch năm tới, Bộ Tài chính đã dự kiến 15 chỉ tiêu. Trong đó, tăng trưởng GDP phấn đấu đạt 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%...

Trình bày thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, mục tiêu tăng trưởng đang chịu nhiều sức ép trong bối cảnh các động lực chính như xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư chưa thực sự tạo xung lực đủ mạnh.

Ổn định kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó lạm phát được kiểm soát nhưng giá một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, trực tiếp tác động đến đời sống người dân, đặc biệt nhóm thu nhập thấp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa tạo dấu ấn rõ nét.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Quốc hội

Công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật tuy được đẩy mạnh nhưng chưa theo kịp yêu cầu phát triển, đến nay còn 55 văn bản quy định chi tiết chưa ban hành. Một số quy định chồng chéo, thiếu nhất quán, gây ách tắc trong đầu tư, đất đai, xây dựng và quy hoạch.

Điều hành tỷ giá gặp nhiều thách thức, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phục hồi, thị trường vàng diễn biến phức tạp, làm suy giảm niềm tin và hạn chế khả năng huy động vốn trung và dài hạn.

Việc sắp xếp mô hình địa phương 2 cấp còn vướng mắc về tổ chức, nhân sự. Biến đổi khí hậu và thiên tai phức tạp đe dọa mục tiêu phát triển bền vững...

Về kế hoạch năm 2026, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng cần sự chủ động, linh hoạt cao trong điều hành chính sách, vừa ổn định vĩ mô, vừa nâng cao năng lực nội sinh, khả năng chống chịu và tận dụng cơ hội tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu để tăng sức cạnh tranh quốc gia.

Thường trực Ủy ban thống nhất với các định hướng lớn, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo của Chính phủ...

"Chúng ta không còn là nước nhỏ"

Phát biểu ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao nhiều kết quả tích cực đạt được trong năm nay. Ông nhắc lại bối cảnh từ cuối năm 2024, Chính phủ trình nghị quyết nêu rõ mục tiêu tăng trưởng khi đó chỉ 6,5-7% và phấn đấu đạt 7-7,5%. “Mục tiêu đó khi ấy cũng là khó rồi”, ông Định nói.

Đến cuối năm 2024, sau khi nhậm chức, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quyết liệt để bước vào kỷ nguyên vươn mình. Tổng Bí thư đề xuất và được Trung ương, Bộ Chính trị thống nhất, đồng ý với mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Quốc hội

"Như vậy, mục tiêu tăng trưởng 8% không phải đặt ra ngay từ đầu mà là cả quá trình day dứt, cân nhắc từ thực tiễn”, ông nói.

“Điều chỉnh mục tiêu 8% là điều rất quan trọng, cho thấy từ nhận diện thực tiễn, chúng ta dám điều chỉnh để điều hành, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Chính phủ và Quốc hội. 8% này không chỉ là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn chỉ tiêu phát triển toàn diện đất nước”, ông Định nhấn mạnh. Theo ông, đây là biểu tượng bứt phá của giai đoạn mới.

Với con số trên 8% thì quy mô nền kinh tế nước ta cuối năm nay đạt trên 500 tỷ USD và như vậy bình quân đầu người là trên 5.000 USD, "như vậy chúng ta không còn là nước nhỏ nữa khi quy mô nền kinh tế đứng thứ 32-33 thế giới".

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phản ánh tình trạng ô nhiễm, ùn tắc, ngập úng không chỉ ở thành phố lớn mà thực tế vừa qua một số nơi, dù lượng mưa không quá cao nhưng ngập úng, lũ ống, lũ quét rất tàn khốc. Chính phủ cần đánh giá khách quan về tình trạng này.

Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu tình trạng lừa đảo qua mạng, mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng vẫn diễn ra nhiều. Bà đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan khuyến cáo mạnh mẽ hơn về những thủ đoạn lừa đảo qua mạng.

Về cháy nổ, bà Nga cho rằng vẫn diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu giảm, khi hầu như ngày nào cũng xảy ra, có vụ 4-5 người trong một nhà tử vong.

Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: Quốc hội

Bà cũng nhận định việc quản lý giá vàng chưa tốt và có những lúc chênh gần 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

"Giá bất động sản tăng nhanh và người nghèo hầu như cực kỳ khó tiếp cận với việc mua nhà. Chúng tôi đề nghị Chính phủ có giải pháp để giảm giá vàng và giá bất động sản", bà Nga góp ý.

Bà đề nghị cần có giải pháp quyết liệt trong vấn đề ô nhiễm môi trường, ùn tắc, tai nạn giao thông và ngập lụt.

Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, qua đánh giá ban đầu tại một số xã rất khó khăn, vì vậy bà đề nghị Chính phủ tăng cường nguồn lực cho cấp xã.