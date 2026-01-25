Tác giả Nicole Vu cùng nhóm cộng sự gồm Nguyễn Phương Lan, Trịnh Ngọc Minh Châu và Nguyễn Gia Bảo vừa ra mắt cuốn sách IR MAP - Bản đồ tới tự do (25 Agency xuất bản).

IR MAP là viết tắt của International Representational: Mode - Access - Pattern (Kênh - Truy cập - Khuôn mẫu). Cuốn sách không đi theo lối trình bày lý thuyết khô khan mà được xây dựng từ những trải nghiệm thực tế, đúc kết qua hàng trăm ca khai vấn, hỗ trợ tâm lý của tác giả.

Tác phẩm ra đời từ mong muốn giúp mỗi người thấu hiểu sâu sắc bản thân, từ đó thấu cảm người khác và nâng cao hiệu quả giao tiếp. Cuốn sách được ví như kim chỉ nam giúp độc giả nhận diện cảm xúc, trạng thái tâm lý và kịp thời điều chỉnh những vấn đề nội tâm.

Chủ biên Nicole Vu.

Phần đầu cuốn sách gồm 13 câu chuyện có thật, phản ánh cuộc sống của những con người ở nhiều độ tuổi, nghề nghiệp và hoàn cảnh khác nhau. Họ đều từng mắc kẹt trong các mối quan hệ quen thuộc như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay chính bản thân mình.

Thông qua từng câu chuyện, nhóm tác giả dẫn dắt người đọc nhận diện những rào cản tâm lý vô hình, tháo gỡ hiểu lầm và từng bước mở ra hành trình thay đổi từ bên trong.

Sang phần 2, cuốn sách giới thiệu chìa khóa IR MAP - một công cụ giúp con người hiểu cách não bộ ghi nhớ và xử lý thông tin. Điểm khác biệt của phương pháp này là tập trung nghiên cứu hành vi biểu hiện dựa trên 4 năng lực giác quan: thị giác, thính giác, cảm giác và logic.

Hệ thống IR MAP được ví như tấm gương phản chiếu giúp mỗi người nhìn rõ thế giới nội tâm của mình và người khác. Khi hiểu được bản đồ tâm trí, con người có thể chủ động trong giao tiếp, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu và gỡ bỏ rào cản cảm xúc để đạt tới tự do tinh thần.

Không chỉ cung cấp các mẹo phát triển bản thân, IR MAP - Bản đồ tới tự do mang đến nền tảng kiến thức giúp thay đổi tư duy và hành vi từ gốc rễ. Cuốn sách phù hợp với những người đang tìm kiếm giải pháp tâm lý, đồng thời dành cho bất kỳ ai mong muốn cải thiện chất lượng sống và các mối quan hệ.

Nhiều độc giả và chuyên gia đánh giá cao giá trị nhân văn của tác phẩm, cho rằng: "Nicole đã tạo ra một cuốn cẩm nang mạnh mẽ, chân thành và giàu tính chuyển hóa, giúp người đọc nhận diện mô thức bên trong, cải thiện mối quan hệ và hướng tới sự tự do cá nhân".

Chủ biên Nicole Vu (tên thật Vũ Hương Giang) là chuyên gia nghiên cứu và đào tạo các liệu pháp tâm lý ứng dụng quốc tế, là người khởi xướng và phát triển mô hình IR MAP - nền tảng cốt lõi của cuốn sách.

3 đồng tác giả Nguyễn Phương Lan, Trịnh Ngọc Minh Châu và Nguyễn Gia Bảo là những người trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng IR MAP trong thực tiễn, góp phần hoàn thiện nội dung và tính ứng dụng của tác phẩm.