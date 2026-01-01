Theo ghi nhận của PV VietNamNet, từ đầu giờ sáng nay, hàng nghìn xe bắt đầu dồn ứ tại khu vực nút giao An Phú do người dân về quê, đi du lịch dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Ô tô cá nhân, xe khách, xe tải xếp hàng dài, nối đuôi nhau trên đường Võ Nguyên Giáp và đường Mai Chí Thọ. Các phương tiện ùn ứ kéo dài hơn 3km, nhích từng mét một cách khó khăn để hướng về phía cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Anh Hoàng Tứ (ngụ phường Bình Thạnh) chia sẻ: "Tôi dự định đưa gia đình đi Phan Thiết nghỉ lễ sớm để tránh kẹt xe, không ngờ mới đến cửa ngõ đã đứng đây hơn 45 phút, nhìn dòng xe rồng rắn phía trước mà thấy nản".

Cùng chung cảnh ngộ, nhiều tài xế xe tải, xe container cũng đành tắt máy, xuống đường đứng chờ vì không thể di chuyển. Sức nóng từ mặt đường cộng với khói bụi khiến không khí tại khu vực này trở nên vô cùng ngột ngạt.

Dù lực lượng Đội CSGT Cát Lái đã có mặt từ sớm để phân luồng, điều tiết nhịp đèn tín hiệu, nhưng lưu lượng phương tiện quá lớn, khiến tình trạng ùn ứ vẫn tiếp diễn.

Tại các đoạn giao cắt, xe máy chen chúc vào làn ô tô để tìm lối thoát, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Đến 11h cùng ngày, dòng xe vẫn di chuyển rất chậm, các phương tiện được khuyến cáo nên chọn lộ trình khác để tránh đi vào "điểm đen" ùn tắc này.

Trong khi đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách tăng cao ngay trong ngày đầu năm mới. Hôm nay, sân bay này dự kiến phục vụ khoảng 135.000 lượt khách/ngày. Tuy nhiên, trái ngược với cảnh tượng "vỡ trận" thường thấy vào các kỳ nghỉ lớn, các nhà ga khá thông thoáng.

Tại nhà ga T1, hãng hàng không Vietjet Air hoạt động ổn định. Các lối vào nhà ga và khu vực soi chiếu an ninh vận hành trơn tru, hành khách chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục thuận lợi tại nhà ga T3.

Tại ga T3, các hãng hàng không có hệ thống check-in tự động hiện đại, giúp hành khách di chuyển nhanh chóng.