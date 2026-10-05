Hơn 15.400 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay quân sự từ Cần Thơ ra Hà Nội để giám định ADN, mở thêm hy vọng xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Ngày 5/10, tại sân bay Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân cùng lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa và vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN.

Đây là lần thứ 11 Quân khu 9 tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ và là lần đầu tiên thực hiện bằng máy bay vận tải quân sự CASA-C295 của Lữ đoàn 918.

Hài cốt liệt sĩ được đưa từ Cần Thơ ra Hà Nội để giám định ADN. Ảnh: KL

Theo Trung tướng Hồ Văn Thái - Chính ủy Quân khu 9, việc vận chuyển các mẫu hài cốt để giám định ADN nhằm xác định danh tính những liệt sĩ chưa được biết tên, qua đó đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.

Sau nghi thức dâng hương, các mẫu sinh phẩm được đưa lên máy bay quân sự tại sân bay Cần Thơ để vận chuyển ra sân bay Gia Lâm (Hà Nội).

Hài cốt liệt sĩ được giữ trang nghiêm trước giờ đưa lên chuyến bay. Ảnh: KL

Chuyến bay đặc biệt đưa 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ đi tìm danh tính. Ảnh: KL

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ này được khai quật từ 5 tỉnh, thành phố gồm An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau. Các mẫu hài cốt được đóng trong khoảng 161 thùng chuyên dụng, tổng trọng lượng khoảng 2.093kg.

Sau khi tới sân bay Gia Lâm, các mẫu sẽ được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện giám định ADN.