Theo phản ánh của công dân, gia đình đang có 1.800m2 đất chuyên trồng lúa nước. Trong tổng diện tích này, có 1.600m2 nằm trong quy hoạch đất cây xanh sử dụng công cộng, còn 200m2 nằm trong quy hoạch đất HH thuộc nhóm nhà ở dịch vụ.

Điều đáng nói, toàn bộ 1.800m2 đất đều tiếp giáp với đường bê tông rộng 5m, nhưng phần diện tích 200m2 nằm trong quy hoạch đất HH lại ở phía trong, không tiếp giáp trực tiếp với tuyến đường hiện hữu.

Từ thực tế này, người dân băn khoăn liệu có được phép chuyển 200m2 đất nói trên sang đất ở nông thôn (ONT) hay không, đồng thời có thể sử dụng một phần diện tích còn lại để làm lối đi kết nối ra đường bê tông hiện trạng?

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai đã quy định rõ căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, đối với hộ gia đình, cá nhân, việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở phải căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đáng chú ý, khoản 2 Điều 22 Nghị định 151/2025 quy định, các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp được tiếp tục sử dụng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, quy hoạch đô thị và nông thôn đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2025 hoặc chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh phân bổ cho cấp xã để làm căn cứ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 66.3/2025 của Chính phủ cũng cho phép UBND các tỉnh, thành phố căn cứ vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các xã sau sắp xếp mà không bị ràng buộc bởi chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đã được phân bổ theo Nghị quyết số 39/2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021 - 2025).

Có thể dành một phần diện tích để làm lối đi

Một trong những vướng mắc với các thửa đất nằm phía trong là không có mặt tiếp giáp trực tiếp với đường giao thông công cộng. Đây cũng là nỗi lo của nhiều hộ gia đình khi muốn chuyển đất sang đất ở nhưng phần đất dự kiến chuyển mục đích lại nằm lọt giữa khu đất nông nghiệp.

Theo khoản 3 Điều 11 Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, khi tách thửa hoặc hợp thửa đất, người sử dụng đất phải bảo đảm có lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được chủ sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua.

Đáng chú ý, nếu người dân dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa để làm lối đi thì không bắt buộc phải chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích dùng làm đường đi đó.

Ngoài ra, pháp luật cũng cho phép trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì không bắt buộc phải tách thửa. Việc hợp các thửa đất cũng không bắt buộc phải cùng mục đích sử dụng, cùng hình thức trả tiền sử dụng đất hoặc cùng thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án mà việc phân chia không bảo đảm các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy định tại Điều 220 của Luật Đất đai thì không thực hiện tách thửa, trừ trường hợp bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực thi hành trước ngày 1/8/2024.

Trường hợp đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất trước ngày Nghị quyết 254/2025 có hiệu lực thi hành mà chưa được giải quyết thì thực hiện theo quy định của Nghị quyết này.

Đây là vụ việc cụ thể, Bộ đề nghị công dân có văn bản và hồ sơ, tài liệu kèm theo gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.