Theo phản ánh của một công dân, gia đình đã mua một mảnh đất từ năm 1999. Thửa đất thuộc diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 30/12/1993 cho chủ cũ.

Khi giao dịch, bên bán cung cấp bản photo công chứng của giấy chứng nhận, đồng thời hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có xác nhận của cán bộ địa chính và chính quyền địa phương (cấp huyện thời điểm đó). Từ khi nhận chuyển nhượng đến nay, gia đình vẫn sinh sống ổn định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Tuy nhiên, theo thời gian, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc đã bị thất lạc, trong khi người đứng tên trên sổ đỏ cũng đã qua đời. Khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cho phần đất đã mua, gia đình được yêu cầu phải có bản gốc của giấy chứng nhận cũ.

Từ thực tế này, người dân đặt câu hỏi: Liệu có thể sử dụng bản photo công chứng để hoàn thiện hồ sơ xin cấp sổ đỏ hay không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương để xem xét, giải quyết. Do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời. Tuy nhiên, Bộ nêu ra một số nguyên tắc.

Pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 101/2024.

Hiện nay, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 49/2026 đã phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh thực hiện trong lĩnh vực đất đai (đối với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp xã công nhận quyền sử dụng đất thì chủ tịch UBND cấp xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất); phân cấp việc quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai.