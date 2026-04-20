Một công dân cho biết đã nhận chuyển nhượng một thửa đất bằng giấy viết tay từ năm 2013, có chữ ký của các bên liên quan. Đến năm 2020, người này xây dựng nhà ở trên thửa đất và đã có phiếu xác nhận đo đạc, trong đó thể hiện thửa đất là đất ở tại đô thị.

Từ thực tế trên, công dân đặt câu hỏi: Liệu trường hợp trên có đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ lần đầu không? Đồng thời, người này cũng muốn biết trình tự, thủ tục đối với trường hợp nhận chuyển nhượng đất bằng giấy tay.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Do đó, Bộ không có đủ thông tin và cơ sở để trả lời cụ thể, nhưng nêu ra một số nguyên tắc.

Pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 của Luật Đất đai.

Tại Điều 15 của Nghị định số 49/2026 đã phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai. Do đó, thành phần hồ sơ nộp và trình tự, thủ tục thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có thủ tục đăng ký biến động đất đai sẽ do UBND cấp tỉnh quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.