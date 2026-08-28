Theo nhà khoa học thực phẩm kiêm chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Pallian (Canada), câu trả lời phụ thuộc vào nguồn gốc của trứng.

Trứng mua ở siêu thị

Với trứng mua tại siêu thị, bà Pallian khuyên không nên rửa lại tại nhà. Khi gà mái đẻ trứng, trên vỏ sẽ hình thành một lớp màng mỏng, gần như không nhìn thấy, như lớp niêm phong tự nhiên ngăn vi khuẩn xâm nhập.

Trứng bán tại siêu thị đã được rửa sạch theo quy trình chuyên nghiệp trước khi đến tay người tiêu dùng. Do quá trình này làm mất lớp màng bảo vệ tự nhiên, một số nhà sản xuất sẽ phủ dầu khoáng mỏng lên vỏ trứng trước khi đóng gói để tạo lại lớp bảo vệ.

Tùy nơi mua, bạn có thể lựa chọn rửa trứng hay không. Ảnh: Ban Mai

Chuyên gia Pallian giải thích rằng vỏ trứng có hàng nghìn lỗ nhỏ li ti cho phép không khí đi qua. Vì vậy, rửa trứng tại nhà có thể không an toàn. Nếu dùng nước máy lạnh hoặc hơi ấm để rửa, nước có thể bị hút qua các lỗ trên vỏ và có khả năng mang theo vi khuẩn vào bên trong.

Trứng mua ngoài chợ

Với trứng từ gà nuôi tại nhà hoặc mua ngoài chợ, quy tắc lại khác. Trứng tươi chưa rửa có thể vẫn còn nguyên lớp màng bảo vệ tự nhiên, hạn chế vi khuẩn xâm nhập qua vỏ.

Chuyên gia Pallian khuyến nghị bạn nên hỏi người bán xem trứng đã được rửa hay chưa. Nếu chưa, đó là điều tốt vì lớp màng tự nhiên vẫn còn giúp bảo vệ trứng và duy trì chất lượng.

Do đó, mọi người không nên rửa những quả trứng này nếu không cần thiết. Thay vào đó, bạn có thể dùng khăn khô, giấy hoặc bàn chải để loại bỏ một lượng nhỏ đất, bụi bẩn trên vỏ.

Trong trường hợp bạn vẫn muốn rửa trứng, bà Pallian khuyên dùng nước ấm hơn nhiệt độ của quả trứng, tuyệt đối không dùng nước lạnh. Sau khi rửa, bạn cần lau khô ngay và sử dụng trứng sớm.

Một số nơi trên thế giới có thói quen bảo quản trứng chưa rửa ở nhiệt độ phòng. Tuy nhiên, Cơ quan Khuyến nông thuộc Đại học Arizona (Mỹ) khuyến nghị vẫn nên bảo quản trứng trong tủ lạnh.

Bảo quản trứng đúng cách

Trứng nên được giữ trong hộp ban đầu và đặt ở khu vực bên trong của tủ lạnh, thay vì để ở cánh cửa. Theo bà Pallian, cánh cửa là nơi ấm nhất trong tủ lạnh và nhiệt độ thay đổi mỗi khi cửa được mở.

Nhiệt độ tủ lạnh nên được duy trì ở mức 4 độ C hoặc thấp hơn. Đồng thời, bạn cần rửa tay và các dụng cụ tiếp xúc với trứng sống.

Trứng đã bảo quản trong tủ lạnh không nên để ở nhiệt độ phòng quá hai giờ bởi vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh chóng.