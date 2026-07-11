Chuyên gia dinh dưỡng Marjorie Nolan Cohn (Mỹ) cho biết bữa trưa có vai trò quan trọng vì duy trì đường huyết ổn định, hạn chế cảm giác mệt mỏi, giảm tập trung và cảm giác đói vào cuối ngày. Tình trạng trên có thể nghiêm trọng hơn nếu bạn ăn sai thời điểm, ăn quá ít hoặc hấp thụ chủ yếu tinh bột tinh chế, thiếu protein và chất xơ.

Không nên ăn trưa sau 14-15h

Theo các chuyên gia, thời điểm ăn trưa phù hợp còn phụ thuộc vào giờ thức dậy nhưng nhìn chung không nên trì hoãn bữa trưa quá 14-15h.

Theo Parade, ăn trưa quá muộn có thể khiến đường huyết giảm, dẫn đến mệt mỏi, cáu gắt và dễ lựa chọn các món ăn nhanh để nạp năng lượng. 15h chính là thời điểm tệ nhất để ăn trưa đối với đa số người làm việc giờ hành chính. Lúc này, cơ thể đã bỏ lỡ khoảng thời gian cần được bổ sung năng lượng, đặc biệt nếu bữa sáng ăn ít hoặc quá sớm.

Ăn trưa quá sớm hay quá muộn đều không tốt cho cơ thể. Ảnh: Ban Mai

Ăn trưa muộn cũng thường kéo theo bữa tối muộn. Các nghiên cứu cho thấy cơ thể xử lý đường huyết kém hiệu quả hơn vào cuối ngày, vì vậy cùng một lượng thực phẩm nhưng ăn muộn có thể khiến đường huyết tăng cao hơn.

Chuyên gia Cohn cũng khuyên mọi người nên chú ý khoảng cách giữa các bữa ăn. Theo bà, sau khoảng 5 giờ đồng hồ không ăn, nhiều người bắt đầu giảm năng lượng và khả năng tập trung, dù không phải lúc nào cũng cảm thấy đói.

Chuyên gia dinh dưỡng Eleana Kaidanian (Mỹ) cho rằng nếu bữa trưa diễn ra hơn 6 giờ sau bữa sáng mà không có bữa phụ, bạn dễ ăn quá nhiều, quá nhanh, dẫn đến khó tiêu, đầy hơi và tăng cân.

Ăn quá sớm cũng không tốt

Với những người ăn sáng vào khoảng 7-8h, việc ăn trưa trước 11h cũng chưa hẳn là lựa chọn lý tưởng. Khi bữa trưa diễn ra quá sớm, khoảng cách từ bữa trưa đến bữa tối sẽ xa hơn, khiến nhiều người cảm thấy đói vào giữa buổi chiều. Điều này có thể dẫn đến việc ăn vặt nhiều hơn hoặc ăn quá nhiều vào bữa tối để bù lại năng lượng đã thiếu.

Chuyên gia Kaidanian khuyến nghị ăn một bữa phụ cân bằng giữa bữa sáng và bữa trưa để kiểm soát cơn đói, ổn định đường huyết và hạn chế ăn quá nhiều trong bữa chính.

Dù vậy, các chuyên gia đều nhấn mạnh rằng thời điểm ăn chỉ là một yếu tố trong bức tranh tổng thể về sức khỏe. Để duy trì cân nặng và năng lượng ổn định, điều quan trọng hơn vẫn là xây dựng chế độ ăn cân bằng, ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng, kết hợp vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng. Khi những yếu tố này được duy trì đồng thời, cơ thể sẽ hoạt động hiệu quả hơn và sức khỏe tổng thể cũng được cải thiện.