Theo các nghiên cứu được bác sĩ chuyên khoa thận Giang Thủ Sơn (Trung Quốc) chia sẻ, dưa hấu không chỉ có lợi cho tim mạch mà còn cải thiện chất lượng chế độ ăn. Dù vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo cần lưu ý cách ăn để tránh những tác động không mong muốn.

Tác dụng của dưa hấu

Theo Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia của Mỹ, những người thường xuyên ăn dưa hấu, cả trẻ em lẫn người lớn, đều hấp thụ được nhiều dinh dưỡng hơn bao gồm chất xơ, magie, kali, vitamin C, vitamin A, lycopene cùng các carotenoid khác.

Dưa hấu là loại quả được nhiều người ưa chuộng.

Một thử nghiệm với 18 người trong 14 ngày của Đại học Bang Louisiana (Mỹ) cũng đánh giá tác động của nước ép dưa hấu đối với chức năng mạch máu. Các tác giả tập trung vào hai hợp chất tự nhiên có trong dưa hấu là L-citrulline và L-arginine. Đây là những chất tham gia vào quá trình tạo nitric oxide giúp giãn mạch máu, hỗ trợ tuần hoàn và duy trì chức năng tim mạch.

Kết quả cho thấy uống nước ép dưa hấu góp phần duy trì chức năng mạch máu khi đường huyết tăng cao, đồng thời tạo tác động tích cực đến biến thiên nhịp tim.

5 lưu ý khi ăn dưa hấu

Bên cạnh những lợi ích trên, các chuyên gia cũng lưu ý ăn dưa hấu không đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thứ nhất, bạn không nên ăn dưa hấu khi bụng đói. Việc ăn lúc đói có thể khiến đường huyết tăng nhanh đồng thời kích thích dạ dày và đường ruột, gây đau bụng hoặc tiêu chảy. Bạn nên ăn dưa hấu sau bữa chính hoặc sau khi đã ăn nhẹ để giảm kích thích đối với hệ tiêu hóa.

Thứ hai, người mắc bệnh tiểu đường cần đặc biệt thận trọng. Cứ 100g dưa hấu chứa khoảng 6g đường, vì vậy ăn quá nhiều có thể khiến đường huyết dao động mạnh. Người bệnh nên kiểm soát khẩu phần, chia nhỏ lượng ăn trong ngày và tham khảo ý kiến bác sĩ khi cần.

Thứ ba, người có chức năng thận suy giảm không nên ăn nhiều dưa hấu. Loại quả này chứa nhiều kali, nếu cơ thể không đào thải được có thể làm tăng kali máu, dẫn đến rối loạn nhịp tim và các biến chứng khác. Người có tiền sử bệnh thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng.

Thứ tư, bạn không nên ăn dưa hấu quá lạnh. Dưa vừa lấy từ tủ lạnh có thể gây lạnh bụng, đầy hơi hoặc tiêu chảy, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi có hệ tiêu hóa yếu. Bạn nên để dưa bớt lạnh trước khi ăn và tránh ăn nhiều vào đêm khuya.

Cuối cùng, dù dưa hấu có hàm lượng nước cao và tác dụng lợi tiểu, việc ăn quá nhiều vẫn có thể khiến cơ thể khó chịu, gây đầy hơi, tiêu chảy hoặc đi tiểu nhiều. Các chuyên gia khuyến nghị mỗi người chỉ nên ăn khoảng 300-500g dưa hấu mỗi ngày, tương đương khoảng hai bát dưa hấu cắt miếng, để vừa tận dụng lợi ích dinh dưỡng vừa hạn chế những ảnh hưởng bất lợi đối với sức khỏe.