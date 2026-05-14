Ngay sau khi U17 Việt Nam đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối bảng C, trang fanpage chính thức của AFC Asian Cup đã đăng tải dòng trạng thái đặc biệt chúc mừng thầy trò HLV Cristiano Roland.

AFC viết: “𝑳𝒊̣𝒄𝒉 𝒔𝒖̛̉ 𝒈𝒐̣𝒊 𝒕𝒆̂𝒏 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎!📖🇻🇳 U17 Việt Nam tạo nên kỳ tích với tấm vé vào Tứ kết #AFCU17 và sân chơi World Cup danh giá👏”.

AFC Asian Cup ca ngợi U17 Việt Nam sau trận đấu (Ảnh chụp màn hình)

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ Đông Nam Á và châu Á. Nhiều cổ động viên dành lời khen cho tinh thần thi đấu quả cảm của U17 Việt Nam trong trận cầu được xem như "chung kết" của bảng đấu.

Ở màn so tài đầy căng thẳng, U17 Việt Nam khởi đầu ác mộng khi thủng lưới ngay giây thứ 16. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ vẫn giữ được sự bình tĩnh để lật ngược tình thế đầy ngoạn mục.

U17 Việt Nam tạo nên kỳ tích đi World Cup - Ảnh: VFF

Chu Ngọc Nguyễn Lực gỡ hòa bằng siêu phẩm đá phạt trước khi Minh Thủy và Mạnh Cường lần lượt lập công trong hiệp hai.

Chiến thắng 3-2 không chỉ giúp U17 Việt Nam giành ngôi nhất bảng C và vé vào tứ kết U17 châu Á 2026, mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt tại VCK U17 World Cup.

Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE

