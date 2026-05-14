VCK U17 châu Á 2026 đã xác định đầy đủ 4 cặp đấu vòng tứ kết, đồng thời cũng là 8 đội tuyển xuất sắc nhất giành quyền tham dự U17 World Cup 2026.

Những cái tên góp mặt gồm Saudi Arabia, Trung Quốc, Việt Nam, Australia, Nhật Bản, Tajikistan, Uzbekistan, Hàn Quốc cùng chủ nhà Qatar.

U17 Việt Nam lập chiến tích lịch sử - Ảnh: VFF

Theo nhánh đấu, chủ nhà U17 Saudi Arabia sẽ chạm trán U17 Trung Quốc ở trận tứ kết đầu tiên diễn ra lúc 00h00 ngày 16/5, theo giờ Hà Nội. Một ngày sau, U17 Việt Nam đối đầu Australia trong trận cầu được chờ đợi nhất, lúc 00h00 ngày 17/5. Ở nhánh còn lại, U17 Nhật Bản gặp U17 Tajikistan, còn U17 Uzbekistan so tài cùng U17 Hàn Quốc.

Trong số 8 đội bóng góp mặt, U17 Việt Nam tạo dấu ấn đặc biệt nhất ở lượt trận cuối vòng bảng. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 sau màn ngược dòng đầy cảm xúc để giành ngôi nhất bảng C.

Các cặp đấu vòng tứ kết

Đội bóng áo đỏ nhận bàn thua ngay giây thứ 16 nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Nguyễn Lực ghi siêu phẩm đá phạt gỡ hòa trước khi Văn Dương và Mạnh Cường lần lượt lập công trong hiệp hai.

Chiến thắng quả cảm này không chỉ giúp U17 Việt Nam vào tứ kết mà còn mang về tấm vé lịch sử dự U17 World Cup 2026.

Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE

