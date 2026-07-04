Theo Aboluowang, một phụ nữ 58 tuổi người Trung Quốc trong khoảng hai tháng gần đây bị ngứa tay và vùng thân mình (ngực, lưng). Bà càng gãi càng khó chịu và không đáp ứng với thuốc bôi chống ngứa. Chỉ đến khi xuất hiện thêm cảm giác mệt mỏi, chán ăn, bà mới đi khám, nhận chẩn đoán xơ gan.

Theo các chuyên gia, ngứa da không phải lúc nào cũng liên quan đến bệnh gan nhưng trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu xuất hiện sớm.

Vì sao bệnh gan có thể gây ngứa?

Gan là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như chuyển hóa, thải độc và sản xuất dịch mật. Khi tế bào gan bị tổn thương kéo dài, mô gan dần xơ hóa, làm suy giảm chức năng gan và cản trở dòng chảy của dịch mật.

Theo Hiệp hội Nghiên cứu bệnh gan Mỹ, tình trạng ngứa ở người mắc bệnh gan thường liên quan đến ứ mật. Khi dòng mật bị tắc nghẽn, các chất trong dịch mật tích tụ, có thể kích thích các đầu dây thần kinh dưới da, gây ngứa.

Triệu chứng, nguyên nhân của xơ gan.

Khác với ngứa do dị ứng hoặc khô da, ngứa liên quan đến bệnh gan thường không kèm phát ban hay bong tróc da, có xu hướng kéo dài, nặng hơn vào ban đêm và thuốc chống ngứa thông thường không mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng ngứa da là triệu chứng rất phổ biến và có nhiều nguyên nhân khác nhau. Không phải ai bị ngứa cũng mắc bệnh gan và cũng không phải mọi người mắc bệnh gan đều xuất hiện triệu chứng này.

Những dấu hiệu có thể đi kèm

Nếu tình trạng tổn thương gan tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện thêm nhiều biểu hiện khác. Chức năng gan suy giảm khiến bệnh nhân thường xuyên mệt mỏi, chán ăn, sợ thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc cảm thấy thiếu năng lượng dù đã nghỉ ngơi.

Ở giai đoạn muộn hơn, người bệnh bị sạm da, vàng da, môi sẫm màu, quầng mắt đậm. Khi gan tổn thương kéo dài, sức đề kháng cũng có thể suy giảm, làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng của bệnh gan.

Làm gì để bảo vệ gan?

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu xuất hiện tình trạng ngứa kéo dài không rõ nguyên nhân, đặc biệt không kèm tổn thương ngoài da và không cải thiện sau điều trị thông thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Bên cạnh đó, người dân cần hạn chế các yếu tố gây hại cho gan như uống rượu bia, thức khuya kéo dài, ăn thực phẩm nhiều chất béo. Chế độ ăn uống cân đối với rau xanh, uống đủ nước, duy trì cân nặng hợp lý và ăn vừa đủ no góp phần hỗ trợ sức khỏe gan.