Với đặc điểm trên, trứng có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau mà không gây tăng đột ngột lượng đường trong máu, đồng thời phù hợp để đưa vào thực đơn của người mắc bệnh tiểu đường.

Giá trị dinh dưỡng

Một quả trứng gà lớn cung cấp khoảng 6,2g protein, 5g chất béo và chỉ 0,5g carbohydrate. Phần lớn chất béo tập trung ở lòng đỏ trong khi lòng trắng gần như không chứa chất béo. Trứng gần như không chứa carbohydrate, phần lớn giá trị dinh dưỡng của trứng đến từ protein và chất béo.

Nhờ đó, trứng trở thành thực phẩm không gây tăng vọt đường huyết sau bữa ăn. Hiện tượng tăng đường huyết đột ngột thường liên quan đến cảm giác mệt mỏi và sụt giảm năng lượng về sau còn trứng giúp duy trì mức năng lượng ổn định hơn.

Lòng đỏ trứng chứa hầu hết các loại vitamin cần thiết cho cơ thể, ngoại trừ vitamin C. Việc tiêu thụ hai quả trứng mỗi ngày có thể đáp ứng khoảng 10-30% nhu cầu vitamin. Bên cạnh đó, trứng còn cung cấp các khoáng chất thiết yếu và axit béo omega-3, góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Trứng thường được đánh giá cao trong các loại thực phẩm. Ảnh: Ban Mai

Trứng ảnh hưởng đến lượng đường trong máu như thế nào?

Sau khi vào cơ thể, thực phẩm và đồ uống được tiêu hóa và chuyển hóa thành glucose - nguồn năng lượng chính cho bạn.

Những thực phẩm ít carbohydrate đơn và ít đường không làm tăng mạnh lượng glucose trong máu sau bữa ăn. Trứng thuộc nhóm này, nhờ đó có khả năng cung cấp năng lượng bền bỉ và ổn định trong thời gian dài. Ngược lại, các thực phẩm giàu carbohydrate hoặc chứa nhiều đường như mì ống hay kẹo ngọt thường khiến đường huyết tăng nhanh, nhưng mức tăng này cũng giảm rất sớm, kéo theo cảm giác uể oải và thiếu năng lượng.

Hiện nay, vẫn còn những quan điểm khác nhau về số lượng trứng nên tiêu thụ mỗi ngày trong chế độ ăn. Tuy vậy, phần lớn các nghiên cứu đều cho rằng trứng là lựa chọn dinh dưỡng phù hợp với đa số mọi người. Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn trứng có thể giúp cải thiện mức đường huyết lúc đói. Đồng thời, chất béo và lipid trong trứng được ghi nhận là chỉ gây ảnh hưởng hạn chế hoặc không đáng kể đến nguy cơ tim mạch.

Nhìn chung, với hàm lượng carbohydrate thấp, giàu protein, vitamin và khoáng chất, trứng là thực phẩm có lợi cho việc kiểm soát đường huyết khi được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn hằng ngày.