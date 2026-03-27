"Tuyển Việt Nam vừa thắng dễ dàng Bangladesh 3-0. Đây là trận đấu mà kết quả không phải điều quan trọng nhất. Chúng ta cần sự sảng khoái, bên cạnh việc HLV Kim Sang Sik thu được không ít kết quả từ những thử nghiệm của mình.

Ở trận đấu tới với Malaysia, tôi cho rằng Hoàng Hên và Xuân Son đá cùng nhau, vì cả hai được thi đấu trên SVĐ Thiên Trường, nơi họ từng tỏa sáng và vô địch V-League. Ngoài ra, vị trí thủ môn nếu được thì Nguyễn Filip cần được trao cơ hội để khẳng định giá trị.

Trận thua 0-4 Malaysia lượt đi là rất nặng nề nhưng mọi thứ đã khác sau án phạt mới đây của AFC. Đây là cơ hội để tuyển Việt Nam lấy lại cảm giác chiến thắng, xóa đi áp lực", BLV Quang Huy cho biết.

Hoàng Hên vẫn chưa có bàn thắng cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Trong khi đó, BLV Quang Tùng nêu quan điểm: "Malaysia bị xử thua 0-3 chẳng oan chút nào. Cú sốc ấy có thể kéo sự phát triển của bóng đá Malaysia tụt lại. Nhưng chính cú sốc vừa rồi có thể khiến Malaysia tích tụ năng lượng và chơi với quyết tâm rất cao. Họ muốn chứng minh giá trị của mình. Điều đó có thể gây ra nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam.

Nhưng nếu chúng ta giữ được sự bình tĩnh, không bị cuốn theo thế trận, thì mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Ngoài việc được tăng cường nhân sự tốt trên hàng công như Hên với Son, tôi chờ đợi sự trở lại của nhiều ngôi sao tại hàng thủ. Khi họ quay trở lại, tôi nghĩ chúng ta kiểm soát tốt trận đấu theo ý ông Kim, là đá chắc chắn ở hàng thủ".

Ở một quan điểm tương tự, theo HLV Phạm Minh Đức, tuyển Việt Nam sẽ gặp thử thách lớn hơn nhiều trong trận gặp Malaysia, và đây cũng là trận đấu mà HLV Kim Sang Sik có nhiều thay đổi về nhân sự, cách chơi so với trận thắng Bangladesh hôm 26/3.

"Khi gặp Malaysia, tuyển Việt Nam khó khăn hơn trận đấu với Bangladesh. Nhưng tôi nghĩ là qua hai hiệp đấu ở trận thắng Bangladesh, ông Kim Sang Sik cũng đã có sự chuẩn bị đội hình cho trận gặp Malaysia rồi, có những thay đổi làm sao để phát huy hết những điểm mạnh.

Tuyển Việt Nam quyết thắng Malaysia. Ảnh: Hải Hoàng

Đồng thời, ông Kim cũng nhìn thấy rằng khi không có những cầu thủ quan trọng như Quang Hải, Hoàng Đức thì tuyển Việt Nam khó khăn như thế nào trong việc triển khai tấn công, thoát pressing tầm cao của đối phương", HLV Phạm Minh Đức đánh giá.

"Chúng ta thấy là ở hiệp hai ở trận gặp Bangladesh, Nguyễn Xuân Son vào rất ít bóng để chơi, gần như không có bóng, vì các cầu thủ Bangladesh đẩy rất cao ngay trước vòng cấm 16m50 của chúng ta. Chính vì vậy, những đường bóng chuyền dài trực tiếp lên phía trên cũng không hiệu quả.

Điều đó là điều mà tôi nghĩ chắc chắn ông Kim Sang Sik không thích ở trận gặp Malaysia, và cũng phải có những vị trí để nhận bóng, chuyền bóng, phối hợp với nhau theo từng nhóm ở hai biên, rồi kết nối Hoàng Hên hay Xuân Son ở phía trên", HLV Minh Đức phân tích.