Tiếp đón Bangladesh trên SVĐ Hàng Đẫy, tuyển Việt Nam tự tin giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng FIFA, có tâm lý tốt nhất trước trận quyết đấu với Malaysia ngày 31/3 tới.
Trong hiệp 1, tuyển Việt Nam thi đấu hoàn toàn áp đảo đối thủ, với bàn mở tỉ số của Tuấn Hải.
Xuân Mạnh cũng lập công trong một tình huống dâng cao.
Đây là trận đấu được đánh giá rất tốt của cầu thủ Hà Nội FC.
Trong khi đó, người được kỳ vọng nhất ở tuyển Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên dù thi đấu nỗ lực, có nhiều đường chuyền cho đồng đội, nhưng điều mà anh muốn làm là ghi bàn lại không thực hiện được.
Hoàng Hên tung ra không ít cú dứt điểm nhưng đều không trở thành bàn thắng.
Gần cuối hiệp 2, tân binh tuyển Việt Nam thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt, đáng tiếc bóng đập cột dọc. Nếu có bàn thắng, đây sẽ là trận đấu trọn vẹn với Hoàng Hên.
Trong khi đó, Xuân Son được HLV Kim Sang Sik tung vào sân ở hiệp 2. Anh thi đấu tròn vai, có 1-2 tình huống dứt điểm nhưng không thành bàn.
Cả Xuân Son và Hoàng Hên đều kém duyên trận này.
Tuyển Việt Nam đánh bại Bangladesh 3-0 với các bàn thắng của Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long. Cả ba đều là cầu thủ của Hà Nội FC.

Ảnh: Hồ Hải Hoàng