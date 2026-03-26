Đúng như dự đoán, Bangladesh không thể làm khó được tuyển Việt Nam, chấp nhận thua 0-3 trên SVĐ Hàng Đẫy. Dù thua đậm nhưng HLV Javier Cabrera khẳng định đội bóng của mình vẫn thu được nhiều kết quả.

"Hiệp một là hiệp đấu của tuyển Việt Nam. Tuy rất thất vọng với kết quả, tôi vẫn lạc quan bởi những gì thu hoạch được sau trận giao hữu chất lượng này", HLV Javier Cabrera của tuyển Bangladesh phát biểu sau trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam.

Tuyển Bangladesh thua tâm phục khẩu phục. Ảnh: Hải Hoàng

Ngôi sao lớn nhất của Bangladesh là Hamza Choudhury không thể ghi dấu ấn trận này. Ngoài ra, các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài khác của Bangladesh cũng thể hiện không tốt như kỳ vọng.

"Tôi thực hiện điều chỉnh nhân sự và chiến thuật trong hiệp hai. Tuyển Bangladesh có thời điểm ở rất gần bàn thắng. Chúng tôi có cơ hội rõ ràng nhưng kỹ năng chưa đủ để chuyển hóa thành bàn thắng như tuyển Việt Nam", HLV Javier Cabrera thừa nhận.

"Tuyển Việt Nam vốn đã mạnh, giờ có thêm Xuân Son và Hoàng Hên càng mạnh hơn. Đây là màn tập dượt quan trọng của họ trước trận gặp Malaysia. Tôi nghĩ đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có cơ hội lớn để giành chiến thắng trong trận đấu tới", thuyền trưởng tuyển Bangladesh chốt lại.

Video tuyển Việt Nam 3-0 Bangladesh (nguồn: FPT Play):