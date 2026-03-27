Chiến thắng dễ dàng

Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt như Bangladesh, việc tuyển Việt Nam giành chiến thắng là điều gần như đã được dự báo từ trước. Và thực tế trên sân diễn ra đúng theo kịch bản ấy, thậm chí còn theo cách khá “nhẹ nhàng” cho thầy trò Kim Sang Sik.

Ngay từ những phút đầu tiên, tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận với khả năng cầm bóng vượt trội, triển khai tấn công đa dạng và liên tục đặt khung thành đối phương vào trạng thái báo động.

Tuyển Việt Nam có chiến thắng dễ dàng ngay ở hiệp đấu đầu tiên

Sự chênh lệch về trình độ được thể hiện rõ khi Bangladesh gần như không thể tổ chức nổi những pha lên bóng mạch lạc, chủ yếu co cụm phòng ngự và trông chờ vào những tình huống phản công hiếm hoi.

Ba bàn thắng đến ngay trong hiệp 1 là minh chứng rõ nét cho sự áp đảo của đội chủ nhà. Không chỉ là kết quả, cách mà tuyển Việt Nam tạo ra cơ hội cũng mang lại cảm giác trơn tru, có ý đồ và đúng với những gì người hâm mộ kỳ vọng.

Bangladesh đơn giản chưa phải là “thuốc thử” đủ tầm để khiến tuyển Việt Nam phải bộc lộ hết năng lực. Vì thế, chiến thắng là điều hiển nhiên, và cách biệt ba bàn ngay trong hiệp 1 cũng không khiến những người chứng kiến bất ngờ.

Một nửa sự hài lòng

Dù vậy, nếu nhìn sâu hơn vào màn trình diễn, cảm giác hài lòng mà tuyển Việt Nam mang lại chỉ dừng ở mức… một nửa. Trong bối cảnh đây là trận giao hữu với mục tiêu thử nghiệm đội hình, kiểm tra lối chơi và tạo đà tâm lý, việc các học trò của HLV Kim Sang Sik dẫn trước 3-0 sau hiệp 1 có thể xem là vừa đủ để hoàn thành “chỉ tiêu”.

Nhưng vấn đề nằm ở cách đội bóng áo đỏ xử lý phần còn lại của trận đấu. Sau giờ nghỉ, khi thế trận vẫn nằm trong tầm kiểm soát, tuyển Việt Nam lại không duy trì được sự sắc bén cần thiết.

Nhưng phía sau còn có những tiếc nuối

Hàng loạt cơ hội rõ ràng bị các cầu thủ bỏ lỡ, từ những pha đối mặt cho tới các tình huống dứt điểm trong, ngoài vòng cấm của Bangladesh. Sự thiếu chính xác ở khâu cuối cùng khiến một chiến thắng lẽ ra có thể đậm hơn lại trở nên “lưng chừng”.

Đây chính là điều khiến người hâm mộ chưa thể hoàn toàn hài lòng về tuyển Việt Nam. Bởi trong những trận đấu mà đối thủ yếu hơn, sự hiệu quả mới là thước đo quan trọng. Việc phung phí cơ hội không chỉ là câu chuyện của một trận giao hữu, mà còn có thể trở thành vấn đề lớn khi đối đầu với những đội bóng có tổ chức tốt hơn.

Tất nhiên, HLV Kim Sang Sik có thể có lý do để bảo vệ các học trò. Ông có thể xem đây là một bản nháp, nơi những thử nghiệm được đặt lên hàng đầu thay vì kết quả cuối cùng. Và phía trước vẫn còn những thử thách đáng kể hơn, đặc biệt là cuộc đối đầu của tuyển Việt Nam với Malaysia – đối thủ chắc chắn không dễ chịu như Bangladesh.

Tuy nhiên, nếu tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện hai bộ mặt rõ rệt bùng nổ trong hiệp 1 nhưng chững lại, thiếu sắc bén trong hiệp 2 thì đó sẽ là điều khó có thể “ăn nói” khi bước vào những trận đấu chính thức. Chiến thắng là cần thiết, nhưng sự hoàn thiện mới là điều mà người hâm mộ chờ đợi, do vậy kết quả vừa giành được trước Bangladesh mới chỉ hài lòng một nửa.