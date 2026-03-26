Đỗ Hoàng Hên đá trận ra mắt, ĐT Việt Nam dễ dàng vượt qua Bangladesh với tỷ số 3-0 ở trận giao hữu quốc tế, tối ngày 26/3 tại Hàng Đẫy.
Highlights Việt Nam 3-0 Bangladesh (nguồn: FPT Play)
Ghi bàn:
Việt Nam: Tuấn Hải (8'), Xuân Mạnh (18'), Hai Long (38')
Đội hình thi đấu
Việt Nam: Văn Lâm; Ngọc Bảo, Duy Mạnh (Việt Anh 63'), Xuân Mạnh; Văn Vĩ (Văn Hậu 46'), Quang Hải (Thành Long 46'), Hoàng Đức (Xuân Son 46'), Tiến Anh; Hai Long, Hoàng Hên, Tuấn Hải (Văn Khang 63').
Bangladesh: Hassa Srabon, Shakil Ahad Topu, Dewab Choudhury, Marajul Islam, Foysal Ahmed Fahim, Tariq Raihan Kazi, Fahamedul Islam, Sohel Rana, Zayyan Ahmed, Sadd Uddin, Shamit Shome.
Hoàng Hên thi đấu rất nỗ lực nhưng điều mà anh không làm được là ghi bàn cho tuyển Việt Nam trong chiến thắng 3-0 trước Bangladesh.
Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, đầy đủ và chính xác.
AFC xử Malaysia thua 2 trận trước Nepal và tuyển Việt Nam, đội bóng của HLV Kim Sang Sik chính thức có mặt tại VCK Asian Cup 2027 với vị trí nhất bảng.