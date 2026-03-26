Tuyển Việt Nam thắng dễ dàng 3-0 Bangladesh, với các pha lập công của Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long. Đây là trận đấu mà HLV Kim Sang Sik có nhiều thử nghiệm nhằm chuẩn bị tái đấu Malaysia ngày 31/3 tới.

Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Trận này chủ yếu là để chúng tôi kiểm tra thể trạng các cầu thủ, vì họ đá liên tục ở V-League thời gian vừa rồi. Tôi cũng thay nhiều để cân đối điểm rơi thể trạng cho các học trò trước trận gặp Malaysia tới".

Xuân Son không đạt phong độ tốt. Ảnh: Hải Hoàng

Hai cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm nhất tuyển Việt Nam là Xuân Son và Hoàng Hên đều không ghi bàn. HLV Kim Sang Sik nói về màn thể hiện của bộ đôi này: "Tôi hỏi Hoàng Hên trước trận có đá được nhiều vị trí không. Cậu ấy đồng ý và bảo tôi rằng có thể làm được. Tôi sẽ cùng cộng sự cố tìm ra vị trí tốt nhất của Hoàng Hên trước trận gặp Malaysia.

Còn với Xuân Son, chúng tôi cần kiểm tra lại cân nặng của cậu ấy. Thời gian qua, Son bị đau bắp đùi, nên hôm nay di chuyển chưa thanh thoát lắm. Xuân Son đang cố gắng lấy lại phong độ cao nhất. Tôi kỳ vọng cậu ấy thể hiện tốt hơn ở trận gặp Malaysia".

Tuyển Việt Nam có chiến thắng dễ dàng. Ảnh: Hải Hoàng

Ngoài ra, HLV Kim Sang Sik cũng đánh giá về Văn Hậu: "Hậu có thể đá trung vệ và hậu vệ cánh. Cậu ấy thể hiện rất tốt ở V-League, nhưng trận này, tôi cần điều chỉnh chiến thuật nên xếp cậu ấy đá cánh. Hy vọng Văn Hậu đá tốt hơn trong trận gặp Malaysia và tôi sẽ xếp cậu ấy đá trung vệ trận đó".

