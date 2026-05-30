Để việc sử dụng xăng E10 cho động cơ xăng trên toàn quốc được triển khai đồng bộ, an toàn và hiệu quả, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Công nghiệp đã có văn bản gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cùng các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy.

Theo đó, cơ quan này đề nghị các đơn vị triển khai loạt yêu cầu liên quan đến việc đánh giá và sử dụng xăng sinh học E10, qua đó hạn chế các vấn đề kỹ thuật có thể phát sinh trong quá trình vận hành phương tiện giao thông.

Cụ thể, tổ chức rà soát, đánh giá và xác định mức độ tương thích của các dòng ô tô, xe máy đang được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối và lưu hành tại thị trường Việt Nam đối với xăng E10.

Nội dung đánh giá tập trung vào các yếu tố kỹ thuật chủ yếu như: khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun nhiên liệu, hệ thống cung cấp nhiên liệu và vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu; ảnh hưởng của xăng E10 đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền động cơ và khí thải.

Đánh giá các yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng hoặc thay thế vật tư (nếu có) để bảo đảm phương tiện vận hành an toàn, ổn định khi sử dụng xăng E10.

Xăng E10 sẽ được bán đại trà trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Cục Công nghiệp cũng yêu cầu các hiệp hội và doanh nghiệp tổng hợp danh mục các dòng xe hoàn toàn tương thích với xăng E10; các dòng xe tương thích có điều kiện hoặc khuyến nghị kỹ thuật khi sử dụng xăng E10.

Đặc biệt, tổng hợp các dòng xe không khuyến nghị sử dụng xăng E10 (nếu có), kèm theo nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý.

Bên cạnh đó, Cục Công nghiệp cũng đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp chủ động ban hành thông cáo hoặc hướng dẫn chính thức gửi hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành và công bố công khai trên các phương tiện thông tin của doanh nghiệp về việc sử dụng xăng E10 đối với từng dòng xe đang lưu hành trên thị trường.

Nội dung khuyến nghị yêu cầu cần rõ ràng, dễ hiểu. Trong đó nêu rõ các dòng xe được khuyến nghị sử dụng xăng E10; các lưu ý trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng và bảo quản phương tiện.

Song song đó, khuyến nghị đối với phương tiện đã sử dụng lâu năm hoặc có thay đổi kết cấu kỹ thuật; các trường hợp cần kiểm tra, bảo dưỡng trước khi chuyển đổi sang sử dụng xăng E10.

Đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp tăng cường công tác truyền thông, tư vấn kỹ thuật nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về lợi ích môi trường, hiệu quả sử dụng nhiên liệu và lộ trình triển khai xăng sinh học theo chủ trương của Chính phủ.

Cục Công nghiệp cũng yêu cầu hiệp hội và doanh nghiệp liên quan xây dựng và công bố quy trình tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến việc sử dụng xăng E10. Ngoài ra, chỉ đạo hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành, bảo dưỡng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và phương án hỗ trợ kỹ thuật phục vụ người tiêu dùng trong quá trình triển khai sử dụng xăng E10.

Đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo về Cục Công nghiệp trước ngày 5/6 để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương.