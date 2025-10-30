Ookla – đơn vị vận hành nền tảng đo tốc độ Internet Speedtest – vừa công bố Báo cáo kết nối Internet Việt Nam nửa đầu năm 2025 dựa trên số liệu thu thập từ tháng 1 đến tháng 6.

Báo cáo của Ookla được xây dựng dựa trên hàng triệu bài kiểm tra do người dùng tự thực hiện hằng ngày trên nền tảng Speedtest, kết hợp với các chỉ số chất lượng trải nghiệm (QoE – Quality of Experience) nhằm cung cấp cái nhìn sâu hơn về những hoạt động kết nối hằng ngày quan trọng nhất đối với người dùng cuối. Qua đó, phản ánh bức tranh toàn diện về hiệu suất mạng cố định và di động tại từng thị trường, trong đó có Việt Nam.

VinaPhone là nhà mạng có tốc độ mạng 5G nhanh nhất Việt Nam nửa đầu năm 2025. Ảnh: Ookla

Theo dữ liệu từ Speedtest Intelligence, VinaPhone là nhà mạng 5G nhanh nhất tại Việt Nam với điểm tốc độ (Speed Score) đạt 78,11. VinaPhone dẫn đầu về tốc độ tải xuống trung bình, đạt 594,16 Mbps, vượt qua Viettel (đứng thứ hai với 421,61 Mbps) và MobiFone (đạt 306,5 Mbps). Ngoài ra, nhà mạng cũng ghi nhận tốc độ tải lên trung bình đạt 55,37 Mbps và độ trễ (latency) chỉ 30 mili giây (ms).

Một hạng mục khác Vinaphone đứng đầu là nhà mạng di động được yêu thích nhất (Top Rated) với điểm số 4,08/5, cao hơn các đối thủ khác trên thị trường.

Ookla giải thích Top-Rated được thiết kế để đánh giá, trong một khu vực và giai đoạn cụ thể, nhà mạng nào có xếp hạng sao trung bình cao nhất. Hãng sử dụng bộ dữ liệu mẫu từ đánh giá 5 sao trên Speedtest để suy luận và đưa ra nhận định về mức độ hài lòng của người tiêu dùng trong phạm vi rộng hơn.

Vinaphone đứng đầu hạng mục nhà mạng được yêu thích nhất. Ảnh: Ookla

Để đánh giá Top-Rated, Ookla so sánh điểm trung bình bằng phương pháp Hsu’s Multiple Comparisons with Best (MCB) được điều chỉnh. Phương pháp này giúp xác định liệu có thể nhận diện được nhóm “tốt nhất” từ nhiều nhóm khác nhau dựa trên dữ liệu mẫu hay không. Trong trường hợp của Top-Rated, điều này có nghĩa có thể xác định nhà cung cấp dịch vụ đứng đầu với điểm đánh giá cao nhất.

Phương pháp MCB tương tự như việc thực hiện nhiều phép kiểm định t (t-test), trong đó so sánh từng nhà mạng tiềm năng với nhà mạng có kết quả tốt nhất, sau đó kết hợp các kết quả này để đưa ra một quyết định thống kê duy nhất về nhà mạng có xếp hạng cao nhất.

Trước đó, VinaPhone cũng đứng thứ hai toàn cầu về tốc độ mạng 5G thế giới quý II và quý II, theo Ookla, với điểm số 78.11, chỉ sau e& UAE - nhà mạng giữ vị trí số 1 toàn cầu.

VinaPhone là nhà mạng đầu tiên công bố phủ sóng 5G. Chỉ sau 6 tháng khi chính thức thương mại hóa, VinaPhone 5G đã có gần 4 triệu người dùng trên toàn quốc, đạt mức thâm nhập lên đến 80% số thuê bao VinaPhone có thiết bị 5G.