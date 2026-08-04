Sức mạnh Premier League

Điều này giờ đã trở thành chuyện quen thuộc, gần như là đặc trưng của các kỳ chuyển nhượng tại những giải đấu hàng đầu châu Âu trong nhiều năm qua.

Không còn ai bất ngờ trước sức mạnh tài chính mà Premier League phô diễn mỗi mùa hè, không chút e dè hay giới hạn.

Chelsea đình đám với thương vụ Rogers. Ảnh: CFC

Trong khi từng CLB ở La Liga phải vật lộn để tồn tại, tái thiết đội hình và tìm cách đáp ứng những quy định kiểm soát tài chính khắt khe, đôi khi bị xem là quá ngột ngạt, thì Ngoại hạng Anh tiếp tục nới rộng khoảng cách mà phần còn lại của châu Âu ngày càng khó san lấp.

Tính đến thời điểm hiện tại, các đội bóng Anh đã chi tổng cộng 1,865 tỷ euro, trong khi kỳ chuyển nhượng vẫn còn một tháng nữa mới khép lại.

Con số này đồng nghĩa với mức chi trung bình khoảng 93 triệu euro cho mỗi CLB, đồng thời tạo ra cán cân chuyển nhượng -738 triệu euro giữa chi và thu.

Không khó hiểu khi mùa hè bắt đầu vô cùng sôi động. Man City chi 135 triệu euro để đưa Elliot Anderson từ Nottingham Forest về sân Etihad, với mục tiêu giành lại chức vô địch Premier League dưới thời Enzo Maresca, sau khi để Arsenal lên ngôi mùa trước.

Tuy nhiên, Chelsea đầy tham vọng của Xabi Alonso, dưới quyền sở hữu của Todd Boehly, không muốn đứng ngoài cuộc đua. Đội chủ sân Stamford Bridge chấp nhận trả 138 triệu euro cho Aston Villa để chiêu mộ Morgan Rogers.

Đây trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử Premier League, chỉ xếp sau thương vụ Alexander Isak gia nhập Liverpool với giá 150 triệu euro, đồng thời đứng thứ 4 trong lịch sử chuyển nhượng bóng đá.

Trong khi đó, Tottenham của Roberto De Zerbi, đội bóng đặt mục tiêu trở lại nhóm Big Six sau một mùa giải đáng thất vọng, cũng đầu tư rất mạnh khi bỏ ra 108 triệu euro mua tiền vệ Sandro Tonali từ Newcastle và thêm 99 triệu euro để đưa về Mateus Fernandes từ West Ham, đội vừa xuống hạng.

Tottenham có mùa hè ồn ào. Ảnh: T.H

La Liga lép vế

Ngược lại, La Liga lại khá trầm lắng. Phần lớn hoạt động mua sắm chỉ tập trung ở 3 ông lớn.

Cho đến nay, các CLB Tây Ban Nha mới chi tổng cộng 416 triệu euro, tương đương hơn 20 triệu euro mỗi đội, với cán cân chuyển nhượng -230 triệu euro. Khoảng cách so với Premier League là vô cùng lớn.

Những thương vụ nổi bật nhất, trong lúc thị trường vẫn chờ diễn biến của Yan Diomande, Julian Alvarez hay Rodri, gồm Anthony Gordon từ Newcastle sang Barcelona với giá 80 triệu euro; Marc Cucurella gia nhập Real Madrid của Jose Mourinho với mức phí 55 triệu euro.

Atletico Madrid của Diego Simeone chiêu mộ Morten Hjulmand và Lee Kang In - mỗi người có giá 40 triệu euro.

Real Madrid cũng gây bất ngờ khi bỏ ra 25 triệu euro để mua Carlos Espi từ Levante, trong bối cảnh Gonzalo Garcia chuyển sang Fulham của Alvaro Arbeloa.

Trước đó, đội bóng Hoàng gia còn chi 20 triệu euro để đưa hậu vệ người Hà Lan Denzel Dumfries từ Inter Milan về Bernabeu.

Ngoài ra, Ibrahima Konate và Bernardo Silva cập bến Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do.

Barca nổi bật nhất phần còn lại với thương vụ Gordon. Ảnh: FCB

Phần còn lại của châu Âu

Tại Serie A, tổng mức chi chuyển nhượng hiện đạt khoảng 700 triệu euro, tương đương trung bình 35 triệu euro mỗi CLB, cao hơn La Liga.

AC Milan của Ruben Amorim chi 74 triệu euro để mua tiền đạo người Bồ Đào Nha Goncalo Ramos từ PSG.

Trong khi đó, Napoli của Max Allegri chính thức mua đứt Rasmus Højlund từ MU với giá 44 triệu euro sau một mùa giải mượn.

Milan cũng tiếp tục đầu tư khi chi 35 triệu euro để đưa tiền đạo Argentina Santiago Castro từ Bologna về San Siro.

Bundesliga hiện cũng vượt La Liga về tổng chi tiêu với 454 triệu euro, trung bình khoảng 25 triệu euro mỗi đội. Đáng chú ý, giải đấu này vẫn duy trì cán cân chuyển nhượng +26,5 triệu euro.

Như thường lệ, Bayern Munich của Vincent Kompany tiếp tục dẫn đầu thị trường Đức.

Đội bóng xứ Bavaria chi 50 triệu euro để mua hậu vệ trái Nathaniel Brown từ Eintracht Frankfurt, đồng thời bỏ thêm 50 triệu euro để chiêu mộ tuyển thủ Maroc Ismael Saibari từ PSV Eindhoven.

Trong khi đó, thương vụ lớn nhất của Dortmund là trung vệ trẻ Joane Gadou với giá 19 triệu euro. Bayer Leverkusen đứng thứ ba khi chi 29,5 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha Afonso Moreira từ Lyon.

Qua từng kỳ chuyển nhượng, bóng đá Anh tiếp tục củng cố vị thế thống trị về tài chính. Với nguồn lực khổng lồ từ bản quyền truyền hình và doanh thu thương mại, Premier League ngày càng tạo ra khoảng cách lớn so với các giải đấu còn lại của châu Âu.