Chelsea đang tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng với mục tiêu nâng cấp tuyến giữa theo yêu cầu của HLV Xabi Alonso.

Theo nhiều nguồn tin từ Anh, đội chủ sân Stamford Bridge gửi lời đề nghị mới trị giá khoảng 70 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Alex Scott của Bournemouth.

Alex Scott là mục tiêu hàng đầu của Chelsea. Ảnh: AFCB

Trước đó, Chelsea đã bị từ chối mức giá 64 triệu bảng. Bournemouth vẫn giữ lập trường cứng rắn khi yêu cầu tới 80 triệu bảng cho ngôi sao người Anh, đồng thời muốn gia hạn hợp đồng với cầu thủ này, vốn còn thời hạn đến năm 2028.

Dù vậy, Chelsea tin rằng lời đề nghị mới có thể tạo bước ngoặt trên bàn đàm phán.

Alex Scott được Xabi Alonso đánh giá là mẫu tiền vệ phù hợp với triết lý kiểm soát bóng và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh.

Chính vì vậy, ban lãnh đạo Chelsea đang đẩy nhanh thương vụ trước khi xuất hiện thêm đối thủ cạnh tranh.

Liverpool được cho là đang theo dõi sát tình hình. HLV Andoni Iraola, người từng làm việc với Scott tại Bournemouth, rất muốn tái hợp cậu học trò cũ nếu đội bóng vùng Merseyside quyết định tham gia cuộc đua.

Chelsea phải đẩy nhanh chuyển nhượng Alex Scott trong bối cảnh tương lai Enzo Fernandez không chắc chắn.

Mùa giải trước, Enzo Fernandez đã bày tỏ ý định rời Stamford Bridge. Sau World Cup 2026, tiền vệ Argentina càng thêm quyết tâm thay đổi môi trường thi đấu.

Trong trường hợp không thể thuyết phục Bournemouth nhả người, Chelsea có thể chuyển sang phương án dự phòng mang tên Adam Wharton.