Phát biểu tại lễ xuất quân của CLB CA.TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ sự xúc động trước sự trở lại của CLB, nhấn mạnh đây không chỉ là bước phát triển bóng đá thành phố mà còn góp phần nâng tầm thể thao Việt Nam, mang lại niềm vui và khí thế cho người dân.

Tại buổi lễ, đại tá Lương Đức Minh – phó giám đốc Công an TP.HCM – được bổ nhiệm làm chủ tịch CLB, thiếu tá Phạm Minh Anh giữ chức giám đốc điều hành kiêm trưởng đoàn.

Lễ xuất quân của CLB bóng đá CA TPHC

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, HLV Lê Huỳnh Đức được bổ nhiệm làm HLV trưởng. Ngoài việc giữ lại nhiều trụ cột từ CLB TP.HCM, đội bóng còn bổ sung lực lượng đáng chú ý như Quả bóng vàng Việt Nam 2024 Nguyễn Tiến Linh, trung vệ người Brazil Matheus Felipe, được Transfermarkt định giá 1 triệu euro – mức kỷ lục của V-League.

Với lực lượng dày và sự hậu thuẫn lớn, CLB CA TPHCM đặt mục tiêu đạt thành tích cao, khẳng định vị thế trên đấu trường quốc gia và hướng tới vươn tầm quốc tế.