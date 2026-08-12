"Ngay sau tấm vé lịch sử bước vào vòng bảng AFC Champions League Elite, CLB CAHN tiếp tục đón nhận thêm một tin vô cùng ý nghĩa cho hành trình vươn tầm phía trước: Trung vệ Nguyễn Adou Legley Minh chính thức hoàn tất thủ tục pháp lý và có quốc tịch Việt Nam.

Sự hiện diện của Adou Minh trong vai trò một nội binh sẽ tiếp thêm sức mạnh và chiều sâu lực lượng cho thầy trò HLV Alexandre Polking trong mùa giải mới 2026/27 phía trước", CLB CAHN thông báo.

Nguyễn Adou Legley Minh có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam. Ảnh: CAHN

Với việc Nguyễn Adou Legley Minh nhận quốc tịch, không chỉ CAHN nhận tin vui, mà HLV Kim Sang Sik cũng có thêm một sự lựa chọn chất lượng cho tuyển Việt Nam. Nếu lọt vào mắt xanh của chiến lược gia người Hàn Quốc, Nguyễn Adou Legley Minh có thể được triệu tập lên đội tuyển tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 9 tới.

Adou Legley Minh sinh năm 1997 tại Pháp, có mẹ là người Việt Nam và bố gốc Pháp, thi đấu ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ biên. Trước khi thi đấu cho CAHN, cầu thủ này ghi dấu ấn trong màu áo Hà Tĩnh. Mùa trước, Legley Minh lọt vào đội hình tiêu biểu của V-League.

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