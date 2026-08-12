"Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vô cùng thương tiếc và đau buồn khi nhận được tin ông Phan Thanh Hùng - Ủy viên Hội đồng HLV Bóng đá quốc gia, nguyên HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam đã từ trần tại quê nhà Đà Nẵng, hưởng thọ 66 tuổi.

Trong sự nghiệp bóng đá, HLV Phan Thanh Hùng đã có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam, từ vai trò cầu thủ, HLV CLB đến HLV trưởng các Đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, ông từng là trợ lý trong hành trình ĐTQG Việt Nam đăng quang giải vô địch Đông Nam Á 2008 và dẫn dắt ĐTQG, U23 Việt Nam năm 2012.

Sự ra đi của HLV Phan Thanh Hùng là mất mát lớn đối với gia đình, người thân và bóng đá Việt Nam. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của ông Phan Thanh Hùng. Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát này. Xin kính cẩn tiễn biệt ông", VFF gửi lời chia buồn tới gia đình HLV Phan Thanh Hùng.

HLV Phan Thanh Hùng mãi mãi ra đi ở tuổi 66.

Tối 11/8, HLV Phan Thanh Hùng qua đời tại nhà riêng tại Đà Nẵng. Ông thọ 66 tuổi. Sự ra đi của cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam để lại niềm tiếc thương vô hạn với gia đình, bạn bè, người hâm mộ.

Trên trang chủ Hà Nội FC gửi lời chia buồn: "Một người thầy, một nhà cầm quân tài năng và giàu tâm huyết, người đặt nền móng cho những thành công đầu tiên của Hà Nội FC, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ và nhiều thế hệ cầu thủ đội bóng Thủ đô. Những đóng góp và tình yêu của HLV Phan Thanh Hùng dành cho bóng đá sẽ luôn được trân trọng và ghi nhớ".

Hà Nội FC (trước đây là Hà Nội T&T) là từng gắn với thời đỉnh cao trong sự nghiệp cầm quân của HLV Phan Thanh Hùng. Tại đây, ông cùng đội bóng lên ngôi vô địch V-League vào năm 2010 và 2013, vô địch Siêu cúp 2010.

Với SHB Đà Nẵng - đội bóng 2 lần HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt, có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Đội bóng sông Hàn bày tỏ: "Bóng đá Việt Nam vừa mất đi một người thầy đáng kính. Bóng đá Đà Nẵng vừa mất đi một tượng đài. Ông là một trong những nhà cầm quân có dấu ấn sâu đậm trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Với bóng đá Đà Nẵng, những đóng góp, tâm huyết và tình yêu của ông dành cho đội bóng sẽ luôn được trân trọng và ghi nhớ. Có những con người rời đi, nhưng những giá trị họ để lại sẽ còn ở lại rất lâu".

Sau sự ra đi của HLV Phan Thanh Hùng, nhiều đồng nghiệp, cầu thủ rất bàng hoàng. Tất cả luôn nhớ về một Phan Thanh Hùng đầy nhiệt huyết, bao dung, một nhân cách lớn.

Tiền đạo Văn Quyết đăng tải hình ảnh ăn mừng chức vô địch cùng HLV Phan Thanh Hùng, kèm dòng trạng thái: "Tạm biệt thầy. Cám ơn thầy vì tất cả!". "Vĩnh biệt Coach. Con cảm ơn Coach vì tất cả", Hai Long viết trên trang cá nhân, còn Duy Mạnh chia sẻ: "Vĩnh Biệt Coach ạ. Con biết ơn Coach nhiều ạ. Mong Coach yên nghỉ nơi chín suối. Sẽ mãi nhớ về Coach ạ".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Ngọc Duy viết: "Tạm biệt thầy! Người thầy đáng kính! Cảm ơn những gì thầy đã làm và để lại". Thủ môn Tấn Trường chia sẻ: "Mong thầy yên nghỉ. Một người thầy đáng kính".