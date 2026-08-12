Trong buổi tập hôm 11/8, Teerasak Poeiphimai gửi lời cảnh báo tới đội tuyển Thái Lan trước chuyến làm khách trên sân đối thủ Singapore, ở trận lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 (20h00 ngày 15/8).

Teerasak cảnh báo Thái Lan về Singapore. Ảnh: FAT

Tiền đạo 23 tuổi cho biết: “Đây là quãng thời gian chúng tôi ôn lại chiến thuật và tập luyện để có thể trạng tốt trước trận gặp Singapore.

Tôi phải cố gắng hết sức. Việc từng ghi bàn vào lưới Singapore ở kỳ ASEAN Cup trước giúp tôi có thêm sự tự tin. Tuy vậy, Singapore hiện tại là một đội bóng rất mạnh và có hệ thống thi đấu rất tốt”.

Thái Lan của HLV Anthony Hudson có thành tích toàn thắng vòng bảng và giữ sạch lưới - họ là đội duy nhất tại ASEAN Cup 2026 làm được điều này.

Dù vậy, Teerasak không muốn các đồng đội chủ quan khi đối thủ Singapore đang đạt phong độ tốt, cùng lợi thế sân nhà. “Nhiều cầu thủ của đội Singapore hiện tại là trụ cột ở CLB và đã chơi cùng nhau trong thời gian dài.

Họ có hệ thống vận hành tốt nên chúng tôi phải đặc biệt thận trọng. Mục tiêu ở trận lượt đi là chơi hết khả năng và cố gắng ra về với chiến thắng. Tôi mong người hâm mộ Thái Lan tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình”.

Thái Lan có phong độ tốt ở vòng bảng. Ảnh: FAT

Teerasak cũng nói về sự cạnh tranh trên hàng công sau khi Patrik Gustavsson - người không đá các trận vòng bảng - chính thức góp mặt. Điều này làm tăng thêm giải pháp cho Thái Lan ở giai đoạn knock-out.

“Khi Patrik Gustavsson vào đội, anh ấy vốn cũng là cầu thủ chủ chốt ở CLB, vì thế chúng tôi có thêm lựa chọn. Mọi thứ phụ thuộc vào kế hoạch của HLV. Nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng làm tốt nhất công việc của mình”.

Ở ASEAN Cup 2026, HLV không ngừng xoay tua đội hình để thử nghiệm và “giấu bài”. Nhà cầm quân người Anh đã tung vào sân 21 cầu thủ khác nhau.

Teerasak đã ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo ở giải bóng đá Đông Nam Á lần này. Anh không vào sân phút nào nên nhiều khả năng đá chính lượt đi với Singapore.

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