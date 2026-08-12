Sau những màn so tài hấp dẫn ở vòng bảng, ASEAN Cup 2026 đã xác định được 4 đội bóng góp mặt tại vòng bán kết gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Cuộc đua tới trận chung kết hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và căng thẳng.

Vòng bán kết diễn ra theo thể thức hai lượt đi và về, từ ngày 15-19/8, được phát sóng trực tiếp trên các kênh các nền tảng của FPT Play, VTV6, VTV7, VTVgo và TV360. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu này.

Tuyển Việt Nam bước vào vòng đấu loại trực tiếp với vị thế của nhà đương kim vô địch và phong độ đầy ấn tượng. Chiến thắng 3-0 trước Indonesia giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik khẳng định sức mạnh, đồng thời tạo sự tự tin trước màn đối đầu Malaysia. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ sẽ phải thận trọng trước đối thủ giàu thể lực và luôn chơi quyết liệt trong những trận đấu lớn.

Ở cặp bán kết còn lại, Thái Lan tiếp tục được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng xứ chùa vàng sở hữu lực lượng đồng đều, khả năng kiểm soát trận đấu tốt và kinh nghiệm dày dạn ở sân chơi khu vực. Dù vậy, Singapore đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể khi vượt qua vòng bảng và sẵn sàng tạo bất ngờ.