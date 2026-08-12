Cơ hội từ cuộc khủng hoảng

Malaysia từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào làn sóng nhập tịch để nhanh chóng nâng cấp đội tuyển. Nhưng khi những sai phạm hồ sơ bị phanh phui, kế hoạch ấy trở thành một cuộc khủng hoảng nặng nề, đánh mất niềm tin xã hội.

Đến ASEAN Cup 2026, giải đấu không thuộc FIFA Days, Malaysia còn không thể triệu tập đầy đủ những cầu thủ mong muốn vì các CLB không có nghĩa vụ trả quân.

Aguero trở lại vị thế trụ cột Malaysia. Ảnh: FAT

Chính vì thế, HLV Tan Cheng Hoe phải tìm lại những gì Malaysia thực sự có. Những cầu thủ nhập tịch hợp lệ như Sergio Aguero hay Mohamadou Sumareh được gọi trở lại. Paulo Josue và Endrick dos Santos, hai gương mặt từng phải chịu cảnh dự bị khi hàng loạt cầu thủ nhập tịch mới xuất hiện, cũng được trả lại vai trò quan trọng.

Paulo Josue nổi bật nhất với 3 bàn tại ASEAN Cup 2026, gồm cú đúp giúp Malaysia ngược dòng thắng Myanmar 2-1 và bàn mở tỷ số trước Lào.

Endrick ghi bàn trong chiến thắng 4-0 trước Lào, trong khi Sumareh và Aguero - chiến binh ở giữa sân - đem lại kinh nghiệm cho một đội hình đang được trẻ hóa.

Nếu 4 cầu thủ trên đại diện cho những giá trị cũ được phục hồi, Pavithran Gunalan là gương mặt tiêu biểu cho Malaysia mới mà Tan Cheng Hoe đang xây dựng.

Cầu thủ 21 tuổi chưa nghỉ một phút nào trong 4 trận vòng bảng. Gunalan gây ấn tượng trước Lào với cú đúp kiến tạo khiến đối phương vỡ trận, rồi ghi bàn duy nhất giúp Malaysia thắng Philippines 1-0 để giành vé bán kết.

Ông Tan Cheng Hoe đang thay đổi Malaysia. Ảnh: FAT

Anh hai lần được bầu Cầu thủ hay nhất trận, từ một gương mặt ít được chú ý trở thành một trong những phát hiện lớn nhất của Harimau Malaya.

Wan Kuzain đi theo một con đường khác. Đã 27 tuổi, tiền vệ sinh tại Mỹ mới có cơ hội đáng kể để chứng minh khả năng ở đội tuyển. Kuzain ghi bàn từ đá phạt trước Lào rồi kiến tạo cho Gunalan đánh đầu tung lưới Philippines.

Cùng với những cầu thủ trẻ như Ubaidullah Shamsul Fazili hay “tân binh” Rodney Celvin - ra mắt khi 29 tuổi - Wan Kuzain giúp Tan Cheng Hoe có thêm những lựa chọn mà Malaysia trước đây ít sử dụng.

Một Malaysia mới trước tuyển Việt Nam

Malaysia đang thay đổi theo một cách gần như không được hoạch định từ đầu. Bê bối nhập tịch lấy đi một phần lực lượng, các CLB giữ lại nhiều cầu thủ khác, nhưng những khoảng trống ấy lại trao cơ hội cho những người từng đứng phía sau.

Cuộc cải tổ tất nhiên chưa thể hoàn thành sau 4 trận. Thất bại 0-2 trước Thái Lan cho thấy Malaysia vẫn có giới hạn khi gặp một đối thủ tổ chức tốt và gây sức ép mạnh.

Ở tuổi 37, Paulo Josue vẫn thi đấu lăn xả. Ảnh: FAT

Dù vậy, họ thắng 3 trận còn lại, giành 9 điểm và bước vào bán kết gặp Việt Nam. Ít nhất, tập thể của ông Tan Cheng Hoe cho thấy tinh thần và sự cống hiến, từng bước chinh phục lại niềm tin của khán giả.

Nổi bật hơn kết quả là cách Tan Cheng Hoe đang tái định hình đội tuyển.

Malaysia không từ bỏ cầu thủ nhập tịch, nhưng thay vì phụ thuộc vào một làn sóng tân binh đến từ bên ngoài, họ kết hợp những trường hợp có giấy tờ hợp lệ và khát khao cống hiến với cầu thủ bản địa, cùng một số gương mặt lâu nay ít có cơ hội.

Từ cuộc khủng hoảng cách nay hơn nửa năm, với những án phạt nặng nề từ FIFA và AFC, Malaysia bất đắc dĩ phải nhìn lại nguồn lực của chính mình.

Mọi thứ vẫn chỉ là khởi đầu, nhưng ít nhất Tan Cheng Hoe đã biến một đội tuyển thiếu hụt thành tập thể đủ sức vào bán kết ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik sẽ phải cảnh giác trước Malaysia giàu tính chiến đấu. Đồng thời, hai lượt trận gặp Việt Nam - lượt đi ngày 16/8 (20h) - sẽ cho thấy cuộc cải tổ bất đắc dĩ đã đưa Harimau Malaya đi được bao xa.

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