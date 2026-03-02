Sau khi chấm dứt hợp đồng, CLB Ninh Bình gửi những lời cảm ơn tới HLV Gerard Albadalejo và trợ lý Josep Maria Roma, vì "những đóng góp quý báu giúp đội bóng ghi được nhiều dấu ấn nhất định".

Việc đội bóng cố đô Hoa Lư nói lời chia tay với HLV Gerard Albadalejo là quyết định có phần bất ngờ, sau 3 trận liện đội trắng tay, trong đó gần nhất là trận thua ngược 2-3 trước Thép Xanh Nam Định.

CLB Ninh Bình chấm dứt hợp đồng với HLV Gerard Albadalejo. Ảnh: S.N

Dù vậy, từ vị thế đội dẫn đầu, Hoàng Đức và các đồng đội giờ đã tụt xuống vị trí thứ 3 trên BXH, kém đội đầu bảng CAHN 8 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Nhằm trở lại cuộc đua vô địch, CLB Ninh Bình quyết định có sự thay đổi ở vị trí thuyền trưởng. Người mới lên thay sẽ được lãnh đạo đội bóng thông báo trong 1-2 ngày tới, nhằm có sự chuẩn bị cho trận gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 15 V-League cuối tuần này.