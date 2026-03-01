"Tấm thẻ đỏ rất lạ, tôi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đó là một cơ hội, kinh nghiệm để trọng tài làm tốt cho giải đấu. Những tình huống như vậy ở giải Ngoại hạng Anh không có thẻ đỏ. Tôi không hiểu suy nghĩ của trọng tài là gì, nhưng đó là một phần thất vọng của chúng tôi hôm nay", HLV Harry Kewell phát biểu sau trận đấu.

Trước đó, ở phút 78 trận đấu, ngoại binh Daniel Floro Da Silva của Hà Nội FC vì sốt ruột nên đã kéo Hoàng Minh của Thể Công Viettel ra khỏi sân khi cầu thủ này đang bị đau ở gần đường biên dọc. Trọng tài người Thái Lan lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu tiền đạo của Hà Nội FC.

Trọng tài rút thẻ đỏ với ngoại binh Hà Nội FC. Ảnh: S.N

Đánh giá về trận thua, cựu danh thủ Australia nói: "Hiệp 1 Hà Nội FC chỉ là cái bóng so với trận trước. Chúng tôi thua ngay ở hiệp 1, các cầu thủ đuổi theo đối phương. Rất không may là Hà Nội FC có chất lượng không như mong muốn trận này.

Thể Công Viettel chơi quyết liệt ở những khu vực cần thiết. Họ chăm chỉ, làm khó chúng tôi. Họ cũng câu giờ, nhưng cầu thủ của tôi lại để cho đối phương thực hiện điều đó. Hà Nội FC phải rút ra bài học, biết mình đạt được tới đâu. Điều quan trọng là bóng đá luôn phải chiến đấu, không ai cho 3 điểm. Đây là giải đấu khó khăn có nhiều đối thủ mạnh.

Thể Công Viettel tốt hơn chúng tôi, chơi đúng cách, và bây giờ không thể làm gì khác mà phải chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Thật không tốt khi thua trận derby, nhưng Hà Nội FC phải tiếp tục".

Thể Công Viettel giành chiến thắng xứng đáng. Ảnh: Q.D

Bên kia chiến tuyến, HLV Popov cho biết: "Với tôi, Thể Công Viettel chơi không hoàn hảo, nhưng chiến thuật làm tốt. Hiệp 2, khi họ chơi 2 tiền đạo, chúng tôi có điều chỉnh và làm khó được đối phương. Đội có 4 sự vắng mặt quan trọng nên phải thích nghi.

Thể Công Viettel kiểm soát bóng, hạn chế sai sót ở hàng phòng ngự. Hiệp 1 đội chơi tốt, tạo nhiều cơ hội hơn cả trận thắng Nam Định vòng trước. Hiệp 2 chúng tôi bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 nhưng điều quan trọng là 3 điểm và các cầu thủ chơi kỷ luật".