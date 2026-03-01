"Cảm xúc thật tuyệt vời. Tôi chỉ muốn thể hiện tốt nhất có thể trên sân cỏ. Bản thân tôi và Thép Xanh Nam Định luôn cố gắng hết sức nhưng kết quả không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tôi biết là thứ hạng của chúng tôi hiện tại không thực sự tốt. Tuy nhiên toàn đội luôn luôn chiến đấu, luôn luôn cố gắng trong từng trận đấu", Xuân Son chia sẻ cảm xúc sau khi ghi bàn thắng góp công giúp Thép Xanh Nam Định lội ngược dòng thắng Ninh Bình 3-2 ở vòng 14 LPBank V-League.

Xuân Son có bàn thắng đầu tiên ở V-League mùa này. Ảnh: V.A

Ở trận đấu này, tiền đạo sinh năm 1997 xuất hiện với bộ tóc mới, và anh cho rằng điều này đã mang lại may mắn cho mình và đội bóng. Xuân Son cho biết: "Tôi nghĩ văn hóa Việt Nam có nhiều điều thú vị để học hỏi, và thật may là việc cắt tóc giúp tôi ghi bàn ngay lập tức".

Không chỉ có Xuân Son "mở tài khoản" ở V-League mùa này mà Thép Xanh Nam Định cũng chấm dứt chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng. HLV Vũ Hồng Việt cho thấy cái duyên với đội bóng thành Nam, ông nói: "Trước trận đấu tôi có một chút tâm lý lo lắng, hồi hộp. Tuy nhiên đến bây giờ thì nó đã giải tỏa. Thực sự tôi rất vui khi Thép Xanh Nam Định giành được chiến thắng. Các cầu thủ rất tuyệt vời. Ban huấn luyện cũng vậy.

Thực tế những trận trước, Xuân Son chơi tốt. Bạn ấy có rất nhiều cơ hội nhưng không chuyển hóa được thành bàn thắng. Tôi nghĩ cậu ấy chỉ thiếu may mắn. Ở trận đấu này sự may mắn cộng với khả năng ghi bàn giúp Xuân Son khẳng định được đẳng cấp".