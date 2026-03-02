Khó thay máu

Dự kiến trước vòng 16 LPBank V-League 2025/26, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời đá giao hữu với Bangladesh trong đợt FIFA Days tháng 3.

Thời điểm công bố danh sách được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi, bởi đây là cột mốc quan trọng cho cả mục tiêu trước mắt lẫn định hướng nhân sự dài hạn của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam khó có những nhân tố mới ở đợt tập trung sắp tới

Kỳ vọng lớn nhất đặt vào khả năng xuất hiện của những gương mặt mới, nhất là nhóm cầu thủ U23 Việt Nam vừa để lại dấu ấn đậm nét tại giải U23 châu Á.

Phong độ ấn tượng, tinh thần thi đấu tự tin và sự trưởng thành rõ rệt của lứa cầu thủ trẻ khiến nhiều người tin rằng đây là thời điểm thích hợp để tuyển Việt Nam “thay máu”, mở rộng cánh cửa cho lớp kế cận.

Thế nhưng, thực tế lại không đơn giản như mong muốn. Trận đấu với Malaysia mang ý nghĩa then chốt trong cuộc đua giành vé đi tiếp, buộc HLV Kim Sang Sik phải đặt mục tiêu chiến thắng lên hàng đầu.

Trong bối cảnh ấy, việc mạo hiểm với quá nhiều nhân tố mới (dù tiềm năng) có thể kéo theo rủi ro lớn về sự ổn định và khả năng vận hành chiến thuật. Khó thay máu không phải vì thiếu nhân tài, mà vì thời điểm và hoàn cảnh không cho phép một cuộc “đại phẫu” lực lượng.

Ai sẽ được tin tưởng

Với những ràng buộc kể trên, danh sách sắp tới nhiều khả năng không có quá nhiều bất ngờ. Thay vào đó, HLV Kim Sang Sik sẽ ưu tiên sự an toàn bằng cách tiếp tục tin dùng bộ khung đã quen thuộc, những cầu thủ từng góp mặt ở các đợt tập trung gần đây.

Khả năng cũng chỉ có Hoàng Hên (giữa) hay Phi Long sẽ được tin tưởng

Trong nhóm gương mặt mới, khả năng cao chỉ có hai cầu thủ vừa nhập tịch là Hoàng Hên và Phi Long được trao cơ hội. Điều đó đồng nghĩa với việc các cầu thủ U23 Việt Nam, dù gây ấn tượng mạnh ở cấp độ trẻ, sẽ phải tiếp tục chờ đợi.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đương nhiên không thiếu tài năng, nhưng lúc này HLV Kim Sang Sik cần độ ổn định nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra là tấm vé dự Asian Cup 2027 để chưa cần thiết phải mạo hiểm.

Danh sách tuyển Việt Nam lần này, vì thế, phản ánh rõ triết lý “đi chắc” của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Không có nhiều nhân tố mới, nhưng đổi lại là sự nhất quán và tính toán thận trọng cho mục tiêu trước mắt.

Và có lẽ, quá trình làm mới tuyển Việt Nam sẽ vẫn diễn ra, nhưng theo cách chậm rãi và có kiểm soát hơn so với những gì người hâm mộ đang mong đợi.