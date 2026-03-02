Tuyển futsal nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Ở chiều ngược lại, Indonesia cũng cho thấy sự nguy hiểm nhất định. Từ phút 13, Indonesia đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số, nhưng hàng thủ tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn đứng vững. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Tuyển futsal nữ Việt Nam giành HCĐ.

Bước vào hiệp 2, Nisman tung cú sút căng mở tỷ số cho Indonesia ở phút 21. Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng nhanh chóng xốc lại tinh thần và có màn ngược dòng ấn tượng. Phút 24, Thanh Ngân có pha xử lý kỹ thuật vượt qua cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm tung lưới Indonesia, gỡ hòa 1-1.

Chỉ hai phút sau, Thùy Trang tung cú sút xa hiểm hóc, khiến thủ môn Indonesia không kịp phản xạ, đưa tuyển futsal nữ Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Đến phút 27, Biện Thị Hằng băng lên từ tuyến hai tung cú dứt điểm rất căng, nâng tỷ số lên 3-1. Phút 38, Phương Anh phất bóng dài, đưa bóng đi thẳng vào khung thành trống của đối phương, ấn định chiến thắng 4-1.