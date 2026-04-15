Những ngày qua, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) liên tục triển khai các tổ công tác xử lý vi phạm, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân không điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên đường Vạn Hạnh (phường Việt Hưng).

Tại đây, tình trạng người tham gia giao thông “tiết kiệm” gần 500m quãng đường bằng cách đi ngược chiều từ ngõ 466 đường Ngô Gia Tự vào phố Bùi Thiện Ngộ diễn ra phổ biến.

Đáng chú ý, không chỉ người đi xe đạp bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều mà cả người điều khiển xe máy cũng vi phạm. Thậm chí, nhiều người còn không đội mũ bảo hiểm.

Để xử lý triệt để tình trạng trên, Đội CSGT đường bộ số 5 đã bố trí cán bộ, chiến sĩ ghi hình để gửi thông báo phạt nguội và xử lí vi phạm tại chỗ.

Chỉ sau ít phút triển khai, tổ công tác đã dừng, xử lý 10 trường hợp vi phạm.

Điển hình, chị N.T.T. (SN 1991, trú tại Hà Nội), điều khiển xe máy mang BKS 29V1-408.XX, cho biết do tâm lý chủ quan, chỉ đi ngược chiều trong quãng ngắn nên đã vi phạm.

“Tôi cũng biết đi như thế là sai, nhưng nghĩ tiện đường, đi quãng ngắn cũng không sao. Nếu biết đi ngược chiều bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe, tôi đã không dám vi phạm”, chị N.T.T. nói.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt chị N.T.T. về lỗi điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”. Với lỗi này, chị T. sẽ bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Vi phạm lỗi tương tự, bà V.T.H. (trú tại Bắc Ninh) cho hay, do thấy nhiều người đi ngược chiều nên đi theo; có lúc thấy ô tô đi nhanh cũng sợ, nhưng vì vội đi bán hàng nên vẫn “liều”.

Đáng chú ý, nhiều học sinh vi phạm cho rằng do thấy người lớn điều khiển phương tiện đi ngược chiều nên làm theo.

Các trường hợp này, ngoài việc bị lập biên bản vi phạm hành chính, còn được Đội CSGT đường bộ số 5 gửi thông báo về nhà trường để phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 5 cũng bố trí cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết, nhiều người tham gia giao thông có suy nghĩ chỉ đi ngược chiều trong quãng ngắn nên chủ quan, hoặc cho rằng vào thời điểm sáng sớm, tối muộn, đường vắng thì đi ngược chiều một đoạn cũng không sao. Tuy nhiên, suy nghĩ này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Đặc thù tuyến đường không quá đông, việc đi đúng chiều chỉ dài hơn khoảng 500m so với đi ngược chiều và không mất nhiều thời gian. Vì vậy, chúng tôi đề nghị người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác”, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết.