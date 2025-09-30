Mới đây, tại tòa chung cư CT12B, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) xảy ra một sự việc hy hữu: Ba bé trai chơi trò ném dép, thi xem ai ném xa hơn đã vô tình làm gãy vòi phun nước của hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC). Nước từ vòi phun chảy xối xả xuống sàn, gây ảnh hưởng đến hệ thống điện và khiến hai thang máy trong tòa nhà phải dừng hoạt động.

Sau khi đoạn clip ghi lại vụ việc lan truyền nhanh chóng, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin “gia đình các cháu phải bồi thường 2 tỷ đồng”, gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Biển – Trưởng ban Quản trị tòa CT12B – khẳng định thông tin này hoàn toàn không chính xác.

Khu vực hành lang các cháu chơi ném dép.

Ông Biển cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 27/9. Hình ảnh từ camera cho thấy, nước từ vòi phun chảy ồ ạt xuống khu vực thang máy. Trong khoảng 5-7 phút trước khi cư dân phát hiện, nước đã tràn vào hai thang máy, làm hỏng bo mạch, buộc phải tạm dừng hoạt động để sửa chữa.

Tại buổi làm việc với Ban quản lý và Ban quản trị, cả ba phụ huynh đều thừa nhận sự cố xuất phát từ việc con mình chơi đùa. Biên bản xác minh đã được lập để phối hợp xử lý.

Theo ông Biển, sau khi kiểm tra, đơn vị cung cấp thang máy xác định một số linh kiện bị hỏng, nhưng chi phí sửa chữa không quá lớn như đồn đoán. Dự kiến trong 4-5 ngày tới, hai thang máy sẽ được khắc phục và hoạt động bình thường trở lại.

Vòi phun nước của hệ thống phòng cháy bị hư hỏng.

“Chúng tôi sẽ công khai chi phí sửa chữa sau khi có đánh giá chính thức, để minh bạch với cư dân và gia đình các cháu. Con số này chắc chắn không cao như những tin đồn trên mạng xã hội”, ông Biển nhấn mạnh.

Ông Biển cho biết, hệ thống PCCC của tòa nhà được đưa vào vận hành từ năm 2014 theo tiêu chuẩn cũ. Các đầu phun được thiết kế để cảm biến khói và nhiệt, nhưng không có cảm biến dòng chảy. Vì vậy, khi vòi phun bị vỡ, hệ thống không gửi tín hiệu báo cháy, dẫn đến việc xử lý sự cố chậm trễ.

Một trong hai thang máy bị ngừng hoạt động.

Ông Nguyễn Huy Hiển – đại diện Ban quản lý tòa CT12B cho hay: Theo nguyên tắc, sự cố do hành vi cá nhân gây ra thì căn hộ liên quan phải có trách nhiệm khắc phục. Trước đây, từng có trường hợp trẻ em đá bóng làm hỏng hạng mục kỹ thuật và gia đình phải tự chi trả chi phí sửa chữa.

Ban quản lý thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền để hạn chế tình trạng tương tự. Tuy nhiên, do trẻ em hiếu động và thiếu sân chơi, những sự cố đáng tiếc vẫn khó tránh khỏi.