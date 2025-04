Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong năm 2024, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đạt hơn 17 tỷ giao dịch, với tổng giá trị đạt khoảng 280 triệu tỷ đồng, tăng hơn 120% về giá trị so với cùng kỳ. Trước làn sóng bùng nổ thanh toán số, các tổ chức, doanh nghiệp tài chính, ngân hàng, fintech đều đặt ra yêu cầu khắt khe về một hạ tầng cloud đáp ứng nhu cầu toàn diện cho khách hàng. Mục tiêu của CMC Cloud là bảo đảm tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng , tuân thủ và duy trì các tiêu chuẩn quốc tế, luật pháp của nước sở tại để bảo vệ dữ liệu khách hàng.

Việc CMC Cloud đạt chứng chỉ PCI DSS V4.0.1 phiên bản mới nhất dành cho các nhà cung cấp dịch vụ cấp độ 1 là một bước đi chiến lược, mở ra cơ hội hợp tác với các đối tác lớn trong lĩnh vực tài chính và thanh toán trực tuyến, khẳng định vị thế là đối tác công nghệ chiến lược của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thẻ thanh toán.

CMC Cloud đạt chứng chỉ bảo mật PCI DSS phiên bản mới nhất V4.0.1

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) là tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành công nghiệp thẻ thanh toán. Đây là tiêu chuẩn quan trọng được quốc tế công nhận, do Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật ngành thẻ thanh toán (PCI Security Standards Council) thiết lập, quản lý bởi 6 tổ chức thanh toán quốc tế uy tín gồm Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB và UnionPay.

PCI DSS được phát triển để khuyến khích và tăng cường bảo mật dữ liệu tài khoản thanh toán và tạo điều kiện cho việc áp dụng rộng rãi các biện pháp bảo mật dữ liệu nhất quán trên toàn cầu. Tiêu chuẩn này cung cấp cơ sở về các yêu cầu kỹ thuật và hoạt động được thiết kế để bảo vệ dữ liệu tài khoản. Mặc dù được thiết kế riêng để tập trung vào các môi trường có dữ liệu tài khoản thanh toán, PCI DSS cũng có thể được sử dụng để bảo vệ chống lại các mối đe dọa và bảo mật các yếu tố khác trong hệ sinh thái thanh toán.

Theo ông Đặng Tùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh và Marketing của CMC Telecom, đây chính là lời khẳng định rằng CMC Cloud - hạ tầng số Make in Vietnam - không chỉ mạnh công nghệ mà còn vững bảo mật, mang lại niềm tin và sự an tâm cho khách hàng.

"Việc đạt chứng chỉ PCI DSS V4.0.1 là minh chứng cho sự đầu tư bài bản, nghiêm túc của CMC Cloud trong việc xây dựng một nền tảng điện toán đám mây số 1 của người Việt. Điều này không chỉ nâng cao uy tín của chúng tôi trong lĩnh vực tài chính và thanh toán, mà còn gia tăng năng lực cạnh tranh, mở ra cơ hội để hợp tác với các đối tác lớn trong khu vực và trên thế giới”, ông Đặng Tùng Sơn chia sẻ thêm.

CMC Telecom đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số an toàn

Để đạt được phiên bản mới nhất V4.0.1, CMC Cloud đã trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt, đáp ứng 289 yêu cầu khắt khe thuộc 12 nhóm yêu cầu chính, bao gồm quy trình xử lý dữ liệu, kiểm soát xâm nhập, chính sách an ninh thông tin,… Đội ngũ kỹ thuật CMC Telecom đã làm việc liên tục không quản ngại cuối tuần trong hơn 3 tháng để triển khai và hoàn tất quá trình tuân thủ, đảm bảo tính chính xác trong từng hạng mục.

Với triết lý “Your Data, We Care", CMC Cloud cam kết tiếp tục thực hiện các công tác kiểm tra và đánh giá định kỳ hàng quý, đảm bảo hệ thống luôn trong trạng thái an toàn và ổn định, hướng đến việc gia tăng trải nghiệm và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh thị trường thanh toán đang thay đổi nhanh chóng.

Trước đó, CMC Telecom cũng đã đạt nhiều thành tích ấn tượng liên quan đến bảo mật như đạt Tiêu chuẩn An toàn thông tin cấp độ 4, giải Sáng kiến An ninh mạng của năm (Cybersecurity Initiative of the Year) tại Asian Telecom Awards 2025, chứng chỉ quốc tế MEF SASE SD-WAN 3.0 về tối ưu kết nối, bảo mật và tích hợp đa nền tảng,...

Với hạ tầng số đáp ứng tiêu chí an toàn hiện đại, CMC Telecom đã được giao nhiệm vụ quốc gia chuyển đổi số trong việc xây dựng CMC Cloud trở thành nền tảng điện toán đám mây hàng đầu của người Việt, thể hiện năng lực công nghệ của người Việt. Từ đó, đối tác của CMC Telecom có thể an tâm tập trung nguồn lực phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời nâng cao uy tín và niềm tin từ khách hàng.