Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 22/4 tại Quảng Tây (Trung Quốc) và được một tài khoản chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh từ video, các phương tiện đang dừng lại trước đèn đỏ ở một giao lộ trên cao tốc thì một xe đầu kéo bất ngờ lao tới từ phía sau. Do không giảm tốc kịp thời, xe tải đã đâm nhẹ vào đuôi một ô tô cấu hình 2 chỗ ngồi (mini car) đang dừng phía trước.

Cú tông dù không mạnh nhưng do chênh lệch "hạng cân" đã khiến chiếc xe mini lao nhanh về phía trước, va vào dải phân cách rồi tiếp tục bắn lên cỡ hơn 10 mét. Sau va chạm, cả hai phương tiện dừng chắn trên làn đường, làm gián đoạn dòng giao thông.

Tình huống cho thấy nguy cơ tai nạn luôn hiện hữu ngay cả khi các phương tiện đã dừng, đặc biệt trên cao tốc nơi tốc độ lưu thông lớn và khoảng cách an toàn thường không được đảm bảo đầy đủ.

Việc dừng xe ngay phía trước ô tô lớn như xe tải, xe đầu kéo tiềm ẩn rủi ro cao do điểm mù rộng và quãng đường phanh dài. Khi xảy ra tình huống khẩn cấp, xe lớn khó giảm tốc kịp, dễ dẫn tới va chạm từ phía sau. Ngoài ra, lực quán tính lớn khiến hậu quả thường nghiêm trọng hơn.

(Theo Newsflare)

