Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) thông tin, ngày 24/12, Khoa Cấp cứu A9 xử trí khẩn cấp một trường hợp chấn thương sọ não nặng, diễn biến nhanh và nguy kịch.

Bệnh nhân là ông L.D.T. (70 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý đặc biệt. Khoảng một giờ trước khi nhập viện, ông bị ngã trong lúc sinh hoạt tại nhà, không rõ vị trí, tình huống ngã.

Khi được phát hiện, bệnh nhân đã bất tỉnh, có vết thương vùng đỉnh, đau đầu dữ dội và nôn nhiều. Ngay lập tức, Trung tâm Cấp cứu 115 đưa bệnh nhân tới Bệnh viện 19-8.

Tại Khoa Cấp cứu A9, bệnh nhân tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, nguy cơ tổn thương não tiến triển. Các chỉ số sinh tồn tạm thời ổn định, vết thương vùng đỉnh được băng ép cầm máu.

Kết quả CT sọ não cho thấy mức độ tổn thương nghiêm trọng, bệnh nhân tụ máu dưới màng cứng hai bán cầu, dấu hiệu chèn ép não nặng. Ngoài ra, bệnh nhân còn vỡ xương thái dương phải, vỡ xương đá trái, kèm tụ dịch sào bào chũm.

Ngay sau khi chụp CT, tình trạng bệnh nhân đột ngột xấu đi: hôn mê nhanh, điểm Glasgow tụt từ 13 xuống còn 9. Kíp cấp cứu lập tức đặt nội khí quản bảo vệ đường thở, hồi sức tích cực và hội chẩn khẩn liên khoa, đồng thời chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ. Thời gian từ lúc bệnh nhân hôn mê đến khi nằm trên bàn mổ chưa đầy một giờ - một cuộc chạy đua sinh tử đúng nghĩa.

Tại đây, các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị chấn sọ não nặng, tụ máu dưới màng cứng hai bán cầu; xuất huyết dưới nhện, vỡ xương sọ.

9 dấu hiệu cần phải đi viện ngay, 3 điều tuyệt đối không làm sau khi ngã

Từ trường hợp này, các bác sĩ Bệnh viện 19-8 cảnh báo, ở người cao tuổi, chỉ một cú ngã tưởng như nhẹ cũng có thể gây tụ máu não tiến triển nhanh, nguy cơ tử vong rất cao. Triệu chứng ban đầu đôi khi không rầm rộ nhưng có thể xấu đi chỉ trong vài chục phút đến vài giờ.

Do đó, cần đưa người bệnh đi cấp cứu ngay sau ngã nếu xuất hiện các dấu hiệu: bất tỉnh, lơ mơ, tiếp xúc chậm, đau đầu tăng dần, nôn, lú lẫn, nói khó, yếu tay chân, co giật, buồn ngủ nhiều.

Ba điều tuyệt đối không làm: Theo dõi tại nhà khi đã có triệu chứng thần kinh; chủ quan vì “ngã nhẹ, không chảy máu nhiều”; trì hoãn đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu chuyên sâu.

Để phòng tránh té ngã, các gia đình nên bố trí nhà cửa đủ ánh sáng, khô ráo, tránh thảm trơn trượt, bậc cao, lắp tay vịn nhà vệ sinh, cầu thang và không để người cao tuổi leo trèo hay mang vác nặng.